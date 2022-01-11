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Бизнес-потери из-за беспорядков в Казахстане превысили 220 млн долларов

Автор: Ольга Белей

Ущерб, который понес бизнес из-за беспорядков в Казахстане, составляет около 95,3 млрд тенге (более 220 млн долларов). Большая часть потерь приходится на Алматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную палату предпринимателей Казахстана.

"Общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 95,3 млрд тенге, в Алматы - 93,8 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Бизнес пострадал в девяти регионах.

"Выявлено 1 528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1 709 объектах, из них в Алма-Ате - 1 408 субъектов, расположенных в 1 578 объектах. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля - 1 448, общепит - 32, финсектор - 37, логистика - 9 и СМИ - 2", - сообщили в Нацпалате.

В ведомстве уточняют, что бизнес пострадал как от мародерства, так и от невозможности проводить операции из-за отключения интернета. Нацпалата продолжает оценку ущерба по мере поступления информации с мест.

Напомним, протесты в Казахстане вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

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Казахстан