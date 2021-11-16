Бизнес-партнера Кауфмана подозревают в отправке рекордной для Венгрии партии контрабанды сигарет

Крупную партию контрабандных сигарет под видом соли в Венгрию могло отправить ООО "Ньюэнерджи" одесского банкира Александра Мамонтенко - бизнес-партнера табачного монополиста Бориса Кауфмана и экс-нардепа Александра Грановского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Обозреватель ".

Как известно, 16 октября в Венгрии выявили баржу с контрабандными сигаретами. Их переправляли из Измаила в Будапешт под видом соли ГП "Артемсоль".

Как установил Obozrevatel, партия оказалась для Венгрии рекордной. В 2021 году таких поставок было три, общая стоимость - 3 млн долларов. Грузополучатель - польская фирма KristalInvestSpolkaAkcyjna, управляющим партнером которой является Вячеслав Бадагов, сын экс-министра транспорта Владимира Бадагова.

"Польской фирме в схеме отведена роль посредника. Получить контрабандный груз должна была румынская RenaissanceStar SRL… По данным международной базы ImportGenius, один из основных партнеров румынской RenaissanceStar SRL в Украине - ООО "Ньюэнерджи", - говорится в материале.

Фирма "Ньюэнерджи" принадлежит Мамонтенко и его семье. Согласно Регистру судоходства, компания распоряжается причальным комплексом в порту Измаила, откуда были отправлены контрабандные сигареты. Фирма специализируется на обслуживании водного транспорта и оптовой торговле табаком. Через собственный порт отгружает товары в Румынию, ОАЭ, Индию, Катар, Кувейт.

Мамонтенко вместе с Александром Грановским являются бизнес-партнерами Бориса Кауфмана, собственника "Тедис Украина", монополиста на рынке дистрибуции табака. "Ньюэнерджи " Мамонтенко и "Тедис" Кауфмана имеют один юридический адрес - Одесса, проспект Шевченко, 4А.

В прошлом Кауфман и Мамонтенко были совладельцами банка АКБ "Финбанк ", из которого вывели на подконтрольные себе фирмы 900 млн грн кредитных средств. Партнеры числятся авторами патента на композицию ингредиентов для одной известной водки. Оба имеют интерес на табачном рынке.

АМКУ неоднократно обвинял "Тедис" в антиконкурентных согласованных действиях и наложил штрафов на общую сумму 3,4 млрд грн. Однако в начале 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу компании и признал решение АМКУ недействительным. Кроме того, компания Кауфмана является почти узаконенной монополией.