Бізнес-партнера Кауфмана підозрюють у надсиланні рекордної для Угорщини партії контрабанди цигарок

Велику партію контрабандних цигарок під виглядом солі до Угорщини могло відправити ТОВ "Ньюенерджі" одеського банкіра Олександра Мамонтенка - бізнес-партнера тютюнового монополіста Бориса Кауфмана та екс-нардепа Олександра Грановського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Обозреватель ".

Як відомо, 16 жовтня в Угорщині виявили баржу із контрабандними сигаретами. Їх переправляли з Ізмаїла до Будапешта під виглядом солі ДП "Артемсоль".

Як встановив Obozrevatel, партія виявилася для Угорщини рекордною. У 2021 році таких поставок було три, загальна вартість - 3 млн доларів. Вантажоодержувач - польська фірма KristalInvestSpolkaAkcyjna, керуючим партнером якої є В'ячеслав Бадагов, син екс-міністра транспорту Володимира Бадагова.

"Польській фірмі у схемі відведено роль посередника. Отримати контрабандний вантаж мала румунська RenaissanceStar SRL... За даними міжнародної бази ImportGenius, один з основних партнерів румунської RenaissanceStar SRL в Україні - ТОВ "Ньюенерджі", - йдеться у матеріалі.

Фірма "Ньюенерджі" належить Мамонтенку та його родині. Згідно з Регістром судноплавства, компанія розпоряджається причальним комплексом у порту Ізмаїла, звідки були відправлені контрабандні цигарки. Фірма спеціалізується на обслуговуванні водного транспорту та оптовій торгівлі тютюном. Через власний порт відвантажує товари до Румунії, ОАЕ, Індії, Катару, Кувейту.

Мамонтенко разом із Олександром Грановським є бізнес-партнерами Бориса Кауфмана, власника "Тедіс Україна", монополіста на ринку дистрибуції тютюну. "Ньюенерджі" Мамонтенко та "Тедіс" Кауфмана мають одну юридичну адресу - Одеса, проспект Шевченка, 4А.

У минулому Кауфман та Мамонтенко були співвласниками банку АКБ "Фінбанк", з якого вивели на підконтрольні собі фірми 900 млн грн кредитних коштів. Партнери вважаються авторами патенту на композицію інгредієнтів для однієї відомої горілки. Обидва мають інтерес на тютюновому ринку.

АМКУ неодноразово звинувачував "Тедіс" у антиконкурентних узгоджених діях та наклав штрафів на загальну суму 3,4 млрд грн. Однак на початку 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу компанії та визнав рішення АМКУ недійсним. Крім того, компанія Кауфмана є майже узаконеною монополією.