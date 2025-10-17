Бізнес очікує зростання цін Україні протягом року більш ніж на 10%

Керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 11,4%. Це майже вдвічі вище за прогноз НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за III квартал 2025 року.

Інфляційні очікування знову погіршилися: у II кварталі бізнес очікував на інфляцію на рівні 10,9% У I кварталі очікувалося зростання цін на 11,5%, у IV кварталі 2024 року - 10,3%, у III кварталі - 9,7%.

Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15,0%, зросла до 22,6% з 15,0% у попередньому опитуванні.

Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 79.8% респондентів). Одночасно очікувалося посилення впливу чинника "курс гривні до іноземних валют" - до 69,8% (у II кварталі 2025 року - 67,3%). Також п’ятий квартал поспіль спостерігалося посилення очікувань щодо цін на світових ринках. Друге опитування поспіль послабились очікування щодо впливу податкових змін - до 22,6% (у II кварталі 2025 року - 26,5%).

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2025 року. В опитуванні взяли участь 669 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.