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Бізнес може заробляти на різниці цін на електроенергію завдяки батареям, - CEO D.Solutions

14:55 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Бойко
CEO D.Solutions Сергій Коваленко (фото: yasno ua)

Системи зберігання енергії дозволяють українському бізнесу скорочувати витрати та отримувати додатковий дохід завдяки накопиченню електроенергії в години низьких цін та її використанню або продажу, коли вона дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю CEO D.Solutions Сергія Коваленка.

За його словами, системи зберігання енергії відкривають додаткові можливості для бізнесу. Зокрема, підприємства можуть накопичувати електроенергію в години низьких цін та використовувати її або продавати в періоди, коли вона дорожчає.

Коваленко наголосив, що економічна ефективність батарей залежить від вартості обладнання, коливань цін на електроенергію та правильного управління заряджанням і розряджанням.

На його думку, системи зберігання енергії відіграватимуть дедалі важливішу роль в українській енергетиці, допомагаючи споживачам ефективніше використовувати електроенергію та скорочувати витрати.

Раніше D.Solutions запустила у платформі YASNO Power безкоштовну функцію "Автопілот", яка допомагає зменшувати витрати на електроенергію та зберігати необхідний заряд домашньої батареї на випадок відключень.

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