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Бизнес может зарабатывать на разнице цен на электроэнергию благодаря батареям, - CEO D.Solutions

14:55 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Бойко
CEO D.Solutions Сергей Коваленко (фото: yasno ua)

Системы хранения энергии позволяют украинскому бизнесу сокращать затраты и получать дополнительный доход благодаря накоплению электроэнергии в часы низких цен и ее использованию или продаже, когда она дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CEO D.Solutions Сергея Коваленко.

По его словам, системы хранения энергии открывают дополнительные возможности для бизнеса. В частности, предприятия могут накапливать электроэнергию в часы низких цен и использовать ее или продавать в периоды, когда она дорожает.

Коваленко подчеркнул, что экономическая эффективность батарей зависит от стоимости оборудования, колебаний цен на электроэнергию и правильного управления заряжанием и разрядкой.

По его мнению, системы хранения энергии будут играть все более важную роль в украинской энергетике, помогая потребителям более эффективно использовать электроэнергию и сокращать расходы.

Ранее D.Solutions запустила в платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот", которая помогает уменьшать расход электроэнергии и сохранять необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.

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