Бизнес не должен страдать от локдауна: Рудык инициировала три постановления для поддержки предпринимателей

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык инициировала три постановления Верховной рады: о возможности работать во время локдауна, запрет на проверки бизнеса и выделение 10 млрд гривен на поддержку предпринимателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Голоса".

"В проекте бюджета на поддержку предпринимателей выделено ноль гривен. Правительство не понимает, что очередной локдаун лишит работы и доходов многих людей, даже при самых либеральных правилах. Мы постоянно проводим консультации с предпринимателями, бизнес-ассоциациями - и все они настаивают на том, что преодолеть последствия пандемии и локдаунов для экономики и людей без адекватной государственной политики невозможно", - отметила народный депутат.

Кира Рудык убеждена, что минимизация последствий локдауна для экономики возможна после выполнения трех шагов:

обеспечить возможность работать во время локдауна;

запретить немотивированные проверки бизнеса;

создать государственную программу поддержки предпринимателей;

"Сейчас особенно важно поддержать людей дела. Мы в "Голосе" знаем, что деньги на это у правительства есть. Вместо того, чтобы раздавать их на округа мажоритарщикам, которые поддерживают власть, увеличивать финансирование Генеральной прокуратуры, как это предусмотрено проектом бюджета, государство должен выделить 10 млрд грн на поддержку предпринимателей", - говорит Рудык.

По ее словам, физические лица-предприниматели, а также работники закрытых на карантин предприятий должны получить компенсацию своих потерь хотя бы в размере 8 тыс. грн.

"Я регистрирую соответствующий проект постановления Верховной рады. Кроме того, еще весной "Голос" инициировал проект постановления освобождающий пострадавшие бизнесы от ЕСВ и запрещает проверки на время ограничений. Этот документ тоже стоит поддержать", - рассказала политик.

Также лидер "Голоса" напомнила, что Рада должна поддержать ее постановление, которое защищает право украинцев работать во время локдауна.

"Если правительство и большинство не начнут смотреть хотя бы на два шага вперед, мы еще много лет будем преодолевать последствия коронавируса, получим очередную волну экономического падения и миграции украинцев за границу", - убеждена нардеп.