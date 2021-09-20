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Бізнес не має страждати від локдауну: Рудик ініціювала три постанови для підтримки підприємців

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 11:14
Бізнес не має страждати від локдауну: Рудик ініціювала три постанови для підтримки підприємців Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик ініціювала три постанови Верховної ради: про можливість працювати під час локдауну, заборону на перевірки бізнесу та виділення 10 млрд гривень на підтримку підприємців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "Голосу".

"У проекті бюджету на підтримку підприємців виділено нуль гривень. Уряд не розуміє, що черговий локдаун позбавить роботи та доходів багатьох людей, навіть при найбільш ліберальних правилах. Ми постійно проводимо консультації з підприємцями, бізнес-асоціаціями - і усі вони наполягають на тому, що подолати наслідки пандемії та локдаунів для економіки та людей без адекватної державної політики неможливо", - наголосила народна депутатка.

Кіра Рудик переконана, що мінімізація наслідків локдауну для економіки можлива за виконання трьох кроків:

  • забезпечити можливість працювати під час локдауну;
  • заборонити немотивовані перевірки бізнесу;
  • створити державну програму підтримки підприємців;

"Зараз особливо важливо підтримати людей справи. Ми в "Голосі" знаємо, що гроші на це в уряду є. Замість того, щоб роздавати їх на округи мажоритарникам, які підтримують владу, чи збільшувати фінансування Генеральної прокуратури, як це передбачено проектом бюджету, держава має виділити 10 млрд грн на підтримку підприємців", - говорить Рудик.

За її словами, фізичні особи-підприємці, а також працівники закритих на карантин підприємств мають отримати компенсацію своїх втрат хоча би в розмірі 8 тис. грн.

"Я реєструю відповідний проект постанови Верховної ради. Крім того, ще навесні "Голос" ініціював проект постанови що звільняє постраждалі бізнеси від ЄСВ та забороняє перевірки на час обмежень. Цей документ теж варто підтримати", - розповіла політик.

Також лідер "Голосу" нагадала, що Рада має підтримати її постанову, що захищає право українців працювати під час локдауну.

"Якщо уряд та більшість не почнуть дивитися хоча би на два кроки вперед, ми ще багато років будемо долати наслідки коронавірусу, отримаємо чергову хвилю економічного падіння та міграції українців за кордон", - переконана нардеп.

Як повідомлялося, раніше Рудик заявляла, що Кабмін повинен врегулювати правила нових локдаунов з урахуванням вакцинованого населення.

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Кіра Рудик
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