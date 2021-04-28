Бизнес больше всего доволен работой хозяйственных судов, - исследование

Отмечаться, что в 2020 году интегральный показатель "Судебного индекса" вырос до 2,50 баллов по 5-ти балльной шкале (в 2019 году он составлял 2,45 баллов).

В целом оценки работы судебной системы со стороны бизнеса пять лет подряд почти неизменны.

При этом уровень доверия к судебной системе со стороны руководителей компаний составил 1,82 баллов (1,98 в предыдущем периоде). Отмечается, что оценка директоров, всегда имеет более эмоциональную окраску, чем оценка юристов.

"2020 год стал настоящим испытанием для работы всей судебной системы. К традиционным проблемам добавились последствия пандемии, которые только усилили имеющиеся слабые места, в частности в части сроков рассмотрения дел и подготовки решений. Тогда как профессиональное сообщество с большим пониманием отнеслась к вызовам прошлого года, настроения директоров компаний оказались более драматичными на фоне текущей ситуации и отсутствия подвижек в сторону внедрения судебной реформы", - подчеркнула исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

Оценка беспристрастности судебной системы со стороны экспертного юридического сообщества немного выросла - 2,69 баллов (2,55 в 2019 году), как и оценка факторов организации и деятельности судебной системы - 2,98 баллов (2,83 в прошлой волны опроса).

Лучше всего эксперты оценивают доступность судебных решений, квалификацию и профессионализм судей, доступность судебной защиты, а хуже всего - сроки принятия судебных решений.

К факторам негативного влияния на доверие к судебной ветви власти эксперты относят, прежде всего, слишком высокую загруженность судов, что сказывается на качестве судебного разбирательства, а также продолжительность рассмотрения дел и подготовки решений.

Наивысшую оценку от профессионального сообщества получили хозяйственные суды - 2,59 баллов из 5-ти возможных. На втором месте общие суды - 2,47 баллов, и на третьем - административные с оценкой 2,42 баллов.

Комментируя результаты исследования, управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий отметил, что оценивалось то, что происходило в судебной системе в последние несколько лет, какие шаги привели к существенным трансформационных изменений.

"Мы очень надеемся, что действующая власть не сбавит темпов, а наоборот сделает все необходимое для того, чтобы судебную власть укрепить", - заявил Гвоздий.

Исследование состоит из трех равнозначных компонентов: оценка уровня доверия к судебной системе руководителями компаний-членов EBA, оценка беспристрастности судебной системы, средняя оценка девяти факторов организации и деятельности судебной системы.

Результаты исследования EBA и GOLAW представили 27 апреля. В исследовании, которое проводилось с 1 до 16 апреля 2021 года, приняли участие 98 юристов членских компаний ассоциации и более 100 топ-менеджеров компаний.

Напомним, исследование "Судебный Индекс" проводится Европейской бизнес ассоциацией с 2013 года для мониторинга и своевременного выявления проблемных аспектов во взаимоотношениях между бизнесом и судебной ветвью власти.