Бізнес найбільше задоволений роботою господарських судів, - дослідження

Зазначається, що у 2020 році інтегральний показник "Судового індексу" зріс до 2,50 балів за 5-ти бальною шкалою (у 2019 році він складав 2,45 балів).

В цілому оцінки роботи судової системи з боку бізнесу п’ять років поспіль є майже незмінним.

При цьому рівень довіри до судової системи з боку керівників компаній склав 1,82 балів (1,98 у попередньому періоді). Зазначається, що оцінка директорів, завжди має більш емоційне забарвлення, ніж оцінка юристів.

"2020 рік став справжнім випробуванням для роботи всієї судової системи. До традиційних проблем додалися наслідки пандемії, які тільки посилили наявні слабкі місця, зокрема у частині строків розгляду справ та підготовки рішень. Тоді як професійна спільнота з більшим розумінням поставилася до викликів минулого року, настрої директорів компаній виявилися більш драматичними на тлі поточної ситуації та відсутності зрушень в бік впровадження судової реформи", - підкреслила виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев’янко.

Оцінка неупередженості судової системи з боку експертної юридичної спільноти дещо зросла - 2,69 балів (2,55 у 2019 році), як і оцінка факторів організації та діяльності судової системи - 2,98 балів (2,83 у минулій хвилі опитування).

Найкраще експерти оцінюють доступність судових рішень, кваліфікацію та професіоналізм суддів, доступність судового захисту, а найгірше - строки прийняття судових рішень.

До факторів негативного впливу на довіру до судової гілки влади експерти відносять, перш за все, занадто високу завантаженість судів, що позначається на якості судового розгляду, а також довготривалість розгляду справ та підготовки рішень.

Найвищу оцінку від професійної спільноти отримали господарські суди - 2,59 балів з 5-ти можливих. На другому місці загальні суди - 2,47 балів, і на третьому - адміністративні з оцінкою 2,42 балів.

Коментуючи результати дослідження, керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій наголосив, що оцінювалось те, що відбувалося в судовій системі в останні декілька років, які кроки призвели до суттєвих трансформаційних змін.

"Ми дуже сподіваємося, що діюча влада не збавить темпів, а навпаки зробить все необхідне для того, щоб судову владу укріпити"", - заявив Гвоздій.

Дослідження складається з трьох рівнозначних компонентів: оцінка рівня довіри до судової системи керівниками компаній-членів EBА, оцінка неупередженості судової системи, середня оцінка дев’яти факторів організації та діяльності судової системи.

Результати дослідження EBA і GOLAW представили 27 квітня. У дослідженні, яке проводилося з 1 до 16 квітня 2021 року, взяли участь 98 юристів членських компаній асоціації та понад 100 топ-менеджерів компаній.

Нагадаємо, дослідження "Судовий Індекс" проводиться Європейською бізнес-асоціацією з 2013 року для моніторингу та своєчасного виявлення проблемних аспектів у взаємовідносинах між бізнесом та судовою гілкою влади.