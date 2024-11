Без барʼєрів. Як бізнес втілює інклюзивні проєкти під час війни

У часи, коли війна змінює життя кожного українця, бізнес стає потужним рушієм соціальних змін. Компанії по всій країні не просто адаптуються до нових реалій, а й активно впроваджують інклюзивні ініціативи, підтримуючи людей з інвалідністю, ветеранів, переселенців та інші вразливі групи. Детальніше про інклюзивні проєкти, які вже реалізовує "МакДональдз", Crédit Agricole, SOCAR, KAN Development, PJSC Carlsberg Ukraine та Danone, – в спецпроекті РБК-Україна.

Політика безбар’єрності покликана створити середовище, де кожна людина, незалежно від фізичних можливостей, віку чи соціального статусу, може вільно рухатися, працювати, навчатися та соціалізуватися. Це – доступ до всіх сфер життя: роботи, освіти, послуг та громадського простору.

Ініціативу "Бізнес без бар’єрів" в Україні започаткувала перша леді Олена Зеленська, яка наголошує, що створення безбар’єрного суспільства має бути загальною метою, а не окремим досягненням. "Ми прагнемо побудувати країну без бар’єрів, де кожен почувається впевнено і гідно в усіх сферах життя – вдома, на вулиці, на роботі. Це завдання, яке ми можемо виконати лише разом", – зазначає вона.

Далі – успішні кейси бізнесів, які вже втілюють інклюзивні ініціативи для своїх співробітників та клієнтів.

"МакДональдз" – Інклюзія на всіх рівнях

Інклюзія є одним зі стратегічних пріоритетів "МакДональдз". Компанія втілює різні інклюзивні проєкти – від облаштування безбар’єрного простору для людей з інвалідністю в усіх нових і модернізованих ресторанах до забезпечення рівних можливостей у працевлаштуванні й розвитку працівників незалежно від віку, статі, віросповідання тощо.

Ресторан на Центральному вокзалі в Києві, що наразі на реконструкції, стане першим "МакДональдз" із пасажирським ліфтом для доступу на другий поверх для людей в кріслах колісних. У новому ресторані в Одесі, який відкрився в кінці літа, було встановлено тактильну плитку для зручності й безпеки людей із порушенням зору. На терміналах самообслуговування в усіх ресторанах доступна функція, що дозволяє опустити екран, щоб люди в кріслах колісних могли зробити замовлення.

У ресторанах є вбиральні для людей з інвалідністю, а також планується втілення інших ініціатив. "МакДональдз" – міжнародна компанія з глобальними стандартами, тому тестування і впровадження таких рішень займає час, проте всі нові та модернізовані заклади в Україні робляться з урахуванням приниципів безбар’єрності.

Окрім організації інклюзивного простору, компанія активно опікується реінтеграцією ветеранів. Майже 400 працівників наразі служать у ЗСУ, і компанія підтримує їх під час повернення до цивільного життя та робочих обов’язків.

"Ми створили курси коректної взаємодії з людьми з досвідом війни, зокрема з нашими відвідувачами, які проходять усі працівники", – розповідають у компанії.

У компанії працюють близько 400 людей з інвалідністю, зокрема понад 150 осіб із порушенням слуху. Тому у 2023 році "МакДональдз" адаптував для них навчання, щоб забезпечити рівні можливості для кар’єрного зростання. Деякі з таких працівників вже отримали підвищення й обіймають менеджерські посади.

Загалом компанія розвиває культуру інклюзивності на робочому місці, впроваджуючи політики запобігання дискримінації. Усі працівники можуть скористатися сесіями з психологом, мультимедійним курсом "Самодопомога Плюс", навчальними семінарами щодо ПТСР, ненасильницького спілкування та інших актуальних питань.

З початком повномасштабного вторгнення компанія ініціювала гуманітарні програми разом з "Фундацією Дім Рональда МакДональда в Україні". За період програми передано понад 350 тисяч продуктових наборів українським ВПО й родинам у прифронтовій зоні, а також 600 одиниць необхідного медичного обладнання для лікування та операцій.

"Українці продовжують єднатися в нелегкі часи, а ми підтримуємо громади та створюємо інклюзивне середовище в "МакДональдз", бо знаємо, що великий бізнес несе велику відповідальність", – наголошують в компанії.

PJSC Carlsberg Ukraine — Політика різноманітності та рівності

Про те, що різноманітність у команді – запорука успіху бізнесу, PJSC Carlsberg Ukraine знає з власного досвіду. Тому ще з 2010 року в компанії діє програма сталого розвитку "Together towards ZERO and beyond", частиною якої є політика різноманіття, справедливості та інклюзивності, відома як DE&I.

PJSC Carlsberg Ukraine підтверджує, що справжня сила бізнесу криється в різноманітності його людей, і підхід компанії до інклюзивності – це не тренд, а стратегічний крок до створення справедливого та продуктивного робочого середовища для кожного, розповідають у компанії.

За результатами щорічного внутрішнього опитування співробітників компанії "My Voice", серед понад 1300 людей 91% підтвердили, що керівники найвищої ланки ставляться до всіх однаково. 84% респондентів вважають, що у компанії існує атмосфера різноманітності та інклюзивності, 82% зазначили, що в команді поважають думку інших.

Проте навіть ці показники не задовольняють амбіції компанії у створенні найсприятливіших умов роботи. Тому у 2022 році Carlsberg Group започаткувала власну масштабну кампанію Welcome You, взявши зобов'язання впровадити принципи різноманітності, рівності та інклюзивності в усіх напрямах своєї діяльності.

У 2023 році Carlsberg Group приєдналася до глобальної ініціативи ООН з розширення прав і можливостей жінок та гендерної рівності – UN Women’s Empowerment Principles.

У 2024 році компанія продовжила зміцнювати культуру DE&I за допомогою нової глобальної політики щодо відпусток по догляду за дитиною, заходів щодо усунення упередженості в процесах найму та обов’язкового навчання для боротьби з сексуальними домаганнями.

Зокрема, діє глобальна кампанія Let’s Talk DE&I, яка навчає працівників інклюзивної мови: уникнення образливих виразів, гендерно-нейтрального спілкування та поваги до культурної, етнічної й релігійної різноманітності.

Для сприяння рівності PJSC Carlsberg Ukraine також активно підтримує жінок у компанії. Наприклад, сьогодні жінки складають 39% працівників, 42% обіймають керівні посади, 24% жінок пивоварів працюють на трьох заводах. Компанія також проводить курси для керівників з усунення стереотипів та розвитку інклюзивного мислення.

Також у PJSC Carlsberg Ukraine вірять, що справжня сила криється в розмаїтті думок, досвіду та ідей, тому в компанії працюють люди від 21 до 70 років. Це різні колеги за статтю, національністю, расою, віросповіданням, віком, досвідом, сімейним станом, фізичними можливостями.

Щоб забезпечити кожному і кожній рівні умови, в компанії функціонує спеціальний комітет DE&I. Його фокус – забезпечення справедливого ставлення до всіх працівників. Ключові ініціативи налічують:

Гендерно нейтральний рекрутмент: PJSC Carlsberg Ukraine активно реалізує політику, яка виключає упередження в процесах найму. Це передбачає використання гендерно нейтральних оголошень та фемінітивів у всіх комунікаціях. А також програми адаптації та навчання для жінок, які подають резюме на умовно чоловічі посади.

Навчання для топменеджерів: Спеціалізовані курси для керівництва з усунення стереотипів і розвитку інклюзивного мислення допомагають формувати культуру поваги та взаєморозуміння в команді. У 2024 році PJSC Carlsberg Ukraine планує покрити 100% усіх керівників тренінгом по Inclusive Leadership.

Підтримка різноманітності в командах: PJSC Carlsberg Ukraine створює умови для взаємодії співробітників з різним досвідом та ідентичностями, що сприяє кращій командній динаміці та інноваційним рішенням.

Співпраця з університетами: компанія активно взаємодіє з навчальними закладами, беручи участь у кар'єрних ярмарках та проводячи лекції, що допомагає підвищити обізнаність про компанію серед майбутніх фахівців, та залучити таланти до своєї команди. Компанія підтримує молодих фахівців через стажування, пропонуючи локальні та регіональні програми – на шість місяців та два роки, що дозволяють талантам без попереднього досвіду отримати практичні навички у реальному бізнес-середовищі.

Окремою ініціативою є програма реінтеграції ветеранів. Сьогодні у PJSC Carlsberg Ukraine кількість мобілізованих налічує 101 особи, з 2014 року до компанії повернулося 18 працівників, із них троє — співробітники, які до війни не працювали у PJSC Carlsberg Ukraine. У травні 2023 року PJSC Carlsberg Ukraine почала співпрацю з благодійною організацією Veteran Hub. У межах проєкту HR Praktyka партнери реалізовують програму реінтеграції та ресоціалізації співробітників-ветеранів.

Окрім надання психологічної підтримки та розширеного пакета страхування здоров’я, програма реінтеграції від PJSC Carlsberg Ukraine передбачає адаптований графік, відпустку, адаптаційний курс, а також програму з навчання правил етичної комунікації з мобілізованими співробітниками та ветеранами. Додатково для ветеранів вона передбачає безкоштовні кар'єрні консультації на випадок бажання ветерана змінити професійний напрям роботи.

KAN Development – Інклюзивна інфраструктура для життя

KAN Development почала дбати про потреби людей з обмеженими фізичними можливостями ще задовго до того, як розпочалася війна і зріс запит на інклюзивне житло.

Компанія стала першопрохідцем у створенні безбар’єрних житлових комплексів на українському ринку нерухомості, обравши за пріоритет комфорт своїх мешканців уже сьогодні, а не готовність держави чи міжнародних організацій підтримувати українських девелоперів у реалізації інклюзивних ініціатив.

Зокрема, під час проєктування житлових комплексів та будинків KAN Development за замовчуванням враховує потреби людей усіх вікових груп та фізичних можливостей: малюків, які роблять свої перші кроки, батьків з дитячими колясками, спортсменів з травмами, осіб з інвалідністю, маломобільних літніх людей.

Входи до будівель на території житлових комплексів KAN Development спроєктовані без сходів. Ухил пандусів для доступу до внутрішніх дворів становить 10%, ухил благоустрою при вхідних групах житла та комерційних приміщень – від 2% до 3%, а знижений бордюрний камінь на пішохідних переходах полегшує з'їзди з доріжок.

Комфорту незрячим та слабозорим людям додають написи шрифтом Брайля, якими оснащені всі ліфти та сходові клітини будинків KAN Development.

Жовта контрастна розмітка першої та останньої сходинки на сходових маршах будинків, а також тактильна плитка перед сходами та дверима всіх вхідних груп житлових і комерційних приміщень полегшує орієнтацію людей у просторі та допомагає уникнути травмувань. До скляних прозорих дверей та дверей, колір яких збігається з кольором фасадних конструкцій, також застосовується контрастне маркування.

"Усе це в комплексі дає можливість жителям KAN та їхнім гостям безперешкодно пересуватися по території приміщень і дворів житлових комплексів", – розповідають у компанії.

Не стали винятком у цьому питанні й освітні заклади найбільшої приватної мережі А+. Наприклад, школа А+ на території житлового кварталу "Файна Таун" обладнана санвузлами для маломобільних груп населення зі спеціальними поручнями та кнопкою виклику. Також на території житлових комплексів KAN Development є спеціальні паркомісця для людей з обмеженими фізичними можливостями.

KAN Development відома широкою інфраструктурою своїх житлових комплексів, що перетворює їх у мініміста, де у пішій доступності є все необхідне: клініки, ветлікарні та аптеки, кав’ярні та ресторани, спортзали та басейни, школи та дитсадки, артстудії та коворкінги. Концепція "міста в місті" економить час жителів KAN на обслуговування щоденних потреб, вивільняючи час, якого завжди не вистачало на хобі, якісну взаємодію з дітьми, спорт та прогулянки у парку.

"Напевно, з цих причин 80% мешканців KAN не виїжджають за межі своїх житлових комплексів, зберігаючи при цьому баланс роботи, рутини та відпочинку. Погодьтеся, життя стає цікавішим, якщо альтернативою домашньому дивану, за кілька метрів від дому, приміром, у житловому комплексі "Respublika", стає басейн, майданчик для гольфу, креативна студія з гончарства, живопису чи цілий торгово-розважальний центр Respublika Park. А безбар’єрний доступ до клінік, аптек, стоматології, спортзалів та басейнів на території житлового комплексу робить його ще й практичним, що критично важливо для людей з обмеженими фізичними можливостями", – додають у компанії.

Подібний підхід KAN Development у питаннях фінансування, проєктування та введення в експлуатацію житлових комплексів неодноразово проходив перевірку часом: економічна криза 2008 року, антитерористична операція у 2014 році, COVID-19 у 2019 році, повномасштабне вторгнення у 2022 році.

"Ми ще раз пересвідчилися у правильності та ефективності власних орієнтирів: моделі прямого фінансування проєктів, коли кожен проєкт має своє джерело фінансування та свій резерв, а отже, точно буде добудований; інклюзивного підходу до проєктування безбар'єрних житлових комплексів, що створює рівні можливості для людей з різними фізичними можливостями; та вчасної здачі житла в експлуатацію", – резюмували в KAN.

Креді Агріколь – Соціальна відповідальність і підтримка різноманіття

Як соціально відповідальний бізнес Креді Агріколь Банк розвиває принципи інклюзивності та різноманіття, що знаходять своє відображення в корпоративній культурі та стандартах обслуговування клієнтів.

Майже 5 років в Креді Агріколь діє Хартія рівності, яка гарантує дотримання рівних прав у команді, цінностей інклюзії, різноманіття й недопущення дискримінації. Банк постійно розвиває та адаптує її у відповідь на виклики, з якими зіштовхується Україна сьогодні.

"Ми людиноцентричний банк і рівність та інклюзія є стратегічно важливими для нас. Наразі 63 наших співробітників у лавах ЗСУ, з них двоє – жінки, які пішли добровольцями. Банк зберіг кожному з них робочі місця та продовжує виплату середньої заробітної плати і додаткових виплат для них. У банку діє Diversity Community, яка зокрема зосереджується на темі ветеранів, адже у банку 70% це жінки, тому для Креді Агріколь актуальною буде підтримка сімей військовослужбовців, особливо дружин і матерів", – коментує Олена Урусова, директорка з персоналу Креді Агріколь.

У банку дотримуються вікового різноманіття – у нас працюють співробітники і до 20 років і після 60 років. Зокрема, в банку діє проєкт Young Professionals, в рамках якого банк залучає студентів до діджитал-трансформації. Вже 31 студент працевлаштувалися на позиції аналітиків, IT-спеціалістів, фахівців, які займаються роботизацією процесів тощо.

У Креді Агріколь поважають материнство: 114 співробітників наразі перебувають у декретній відпустці.

"Ми розуміємо, що всі ми різні, приймаємо відмінності один одного і поважаємо колег. Розвиток соціокультурного різноманіття – запорука стійких і продуктивних відносин у команді. Ми віримо, що через повагу та підтримку прав людини банк сприяє розвитку суспільства, забезпечує власну стійкість і тривале зростання, а також підвищує свою ефективність", – додає Олена Урусова.

У квітні 2024 року Креді Агріколь ще підписав Хартію з фінансової інклюзії і реінтеграції ветеранів, що ініційована Національним банком України та ЄБРР.

Danone – Здоров’я і рівні можливості для всіх

Інклюзивність та різноманіття завжди були пріоритетним напрямком розвитку в Danone. Разом з тим, війна актуалізувала його з новою силою, адже відмінностей, які потрібно усвідомлено приймати, з якими потрібно вміти працювати, стало ще більше, розповідають в компанії. Тож, Danone сфокусувалась на забезпеченні двох основних напрямків.

Перший – благополуччя та ментальна стійкість працівників. Цей напрямок включає заходи з підтримки працівників (матеріальна допомога, страхування життя та здоров’я та інше), створення інклюзивних умов для роботи, поширення практик для ментального благополуччя та відповідних сервісів, як, наприклад доступна психологічна допомога.

Другий – продовження розвитку культури різноманіття, рівності та інклюзивності, що включають розуміння основних понять, ідентифікацію упереджень та боротьба із ними, крос-культурну комунікацію, навички толерантному спілкуванню, протидії дискримінації тощо.

Нової динаміки природньо зазнав напрямок забезпечення гендерної рівності, підтримки жіночого лідерства, підтримки людей з інвалідністю та реінтеграції ветеранів.

Додатково в умовах війни постало питання професійного розвитку жінок у напрямку традиційно більш "чоловічих" професій. Тому в компанії ініціювали перепрофілювання працівників та працівниць деяких спеціальностей, що повністю відповідає духу інклюзивності, різноманіття та рівності.

Наприклад, протягом останніх двох років деякі співробітники компанії пройшли програму перекваліфікації та отримали посвідчення водійок навантажувачів. Сьогодні на виробництві відсоток чоловіків та жінок становить 50/50. Фахівці за певними спеціальностями є взаємозамінними, адже пройшли відповідну підготовку.

Інший зовнішній виклик – системні відключення електроенергії, що дестабілізували вже налагоджений з часів пандемії дистанційний формат роботи. Тому, в Danone здійснили реконструкцію офісу в Києві та відновили його роботу у гнучкому режимі. Сьогодні – це місце, де комфортно та безпечно.

Для безперервної роботи локації забезпечені сховищами та генераторами, джерелами інтернету, запасами продуктів тощо. Кожне приміщення має регулятори освітлення та температури, що дозволяє врахувати потреби кожного, зручні туалетні кімнати та душові, що відповідають сучасним стандартам доступності, кімнату тиші, кімнату матері та дитини тощо.

"Наша сильна сторона в тому, що ми впроваджуємо заходи усією командою. Це не односторонній рух, що визначається керівництвом компанії. Це спільна ініціатива працівників, більшість з яких є справжніми амбасадорами цієї культури, адже добре розуміють її цінність та переваги", – додають в компанії.

Для оцінки ефективності у впроваджені відповідних ініціатив в компанії використовують щорічне анонімне опитування, яке системно проводиться на глобальному рівні. Воно має багато тематичних блоків, серед яких один присвячений розвитку інклюзивності та різноманіття. За результатами останнього опитування в українському представництві компанії отримали показник задоволення 90/100, що є одним з найкращих результатів серед підрозділів Danone у світі.

Компанія підтримує тих працівників, що пішли служити на всіх етапах: від підготовки до повернення і адаптації на робочому місці. Продовжує виплачувати середню ЗП, компенсує спорядження, підтримує зв'язок із колегами на службі та зберігає їх робочі місця. Також в компанії створено внутрішній волонтерський рух "Серед своїх", куди завжди можуть написати колеги з різними потребами.

SOCAR – Сервіс без бар'єрів

Компанія SOCAR першою в Україні ще задовго до війни почала впроваджувати інклюзивність у мережі АЗК. Тут створено світ, у якому будь-яка людина забуває про свої фізіологічні особливості. Їй не потрібна допомога, якщо вона хоче скористатися вбиральнею або придбати каву. Це легко зробити самостійно, навіть не замислюючись про бар’єри, адже на шляху немає перепон.

Окрім турботи про клієнтів, SOCAR працевлаштовує людей з інвалідністю, заохочуючи їхнє кар’єрне зростання. Вік, стать, стан здоров’я, сімейний стан, наявність досвіду під час прийому на роботу не мають значення. Значення має лише бажання розвиватися та бути частиною згуртованої команди.

Усі комплекси мережі АЗК SOCAR інклюзивно обладнані – мають пандуси, розсувні двері, спеціально обладнані вбиральні, а також пеленальні столики, дитячі куточки, дитяче меню, аптечки з розширеним переліком спеціальних засобів та прилади для вимірювання артеріального тиску. Інклюзивність – це турбота про всіх і кожного: про людей з інвалідністю, старших людей, батьків, які вирушили в дорогу з маленькими дітьми.

Один із благодійних проєктів SOCAR був спрямований на збір коштів для Superhumans Center – всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей.

"Для нас цей проєкт про інклюзивність, адже, окрім збору коштів для центру, до наших АЗК приїздили пацієнти центру, які вже пройшли протезування та реабілітацію, аби поспілкуватися з іншими клієнтами та донести їм, що люди з інвалідністю насправді нічим від них не відрізняються. Неймовірно, наскільки багато гостей наших АЗК хотіли поспілкуватися з цими хлопцями і дівчатами та висловити їм свою підтримку", – розповідають у компанії.

Щодо викликів, з якими SOCAR стикнулася під час реалізації інклюзивних ініціатив, у компанії згадують інцидент на газовій заправці з відвідувачем на інвалідному візку.

Через правила безпеки співробітник АЗК попросив клієнта покинути авто та запропонував допомогу пересісти у візок. Відвідувач відмовився і пізніше виклав ситуацію у Facebook, звернувшись до уповноваженої з прав людей з інвалідністю.

Представниця SOCAR пояснила, що через небезпеку ГБО й вимоги законодавства всі пасажири повинні виходити з авто під час заправки. Завдяки роз’ясненню клієнт зрозумів, що співробітник діяв за правилами.

"Ми доопрацювали стандарти обслуговування, враховуючи потреби маломобільних груп населення. Молодший оператор пропонує допомогу залишити авто або почекати заправку на зручному кріслі. Безпека гостей – наш пріоритет, як і потреби людей з інвалідністю", – зазначили в компанії.

В рамках благодійного проєкту для Superhumans Center було зібрано й передано 1,5 млн грн на високофункціональні протези для постраждалих. Зараз люди стали вразливими через хронічний стрес, підвищену тривожність та втому. Хтось втратив здоров’я, хтось – рідних, хтось – домівку, а хтось – спокій. Але на наших АЗК ми докладаємо всіх зусиль, щоб нівелювати ці наслідки.

"Розуміння одне одного, турботливе, толерантне ставлення одне до одного – ось те, що ми пропагуємо як співробітникам, так і клієнтам. Здається, що пандус, дитячий куточок на заправці, толерантність – це дрібниці, але насправді життя складається із сотень важливих дрібниць, які допомагають нам відчувати себе щасливими і повноцінними. І ми постійно розвиваємось в цьому напрямку", – резюмують в SOCAR.