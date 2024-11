Без барьеров. Как бизнес реализовывает инклюзивные проекты во время войны

Во времена, когда война меняет жизнь каждого украинца, бизнес становится мощным двигателем социальных изменений. Компании по всей стране не просто адаптируются к новым реалиям, но и активно внедряют инклюзивные инициативы, поддерживая людей с инвалидностью, ветеранов, переселенцев и другие уязвимые группы. Подробнее об инклюзивных проектах, которые уже реализуют "МакДональдз", Crédit Agricole, SOCAR, KAN Development, ПАО Carlsberg Ukraine и Danone, – в спецпроекте РБК-Украина.

Политика безбарьерности направлена на создание среды, где каждый человек, независимо от физических возможностей, возраста или социального статуса, может свободно передвигаться, работать, учиться и общаться. Это – доступ ко всем сферам жизни: работе, образованию, услугам и общественному пространству.

Инициативу "Бизнес без барьеров" в Украине начала первая леди Елена Зеленская, которая подчеркивает, что создание безбарьерного общества должно быть общей целью, а не отдельным достижением. "Мы стремимся построить страну без барьеров, где каждый чувствует себя уверенно и достойно во всех сферах жизни – дома, на улице, на работе. Это задача, которую мы можем выполнить только вместе," – отмечает она.

Далее – успешные примеры бизнеса, которые уже реализуют инклюзивные инициативы для своих сотрудников и клиентов.

"МакДональдз" – Инклюзия на всех уровнях

Инклюзия является одним из стратегических приоритетов "МакДональдз". Компания реализует различные инклюзивные проекты – от создания безбарьерного пространства для людей с инвалидностью во всех новых и модернизированных ресторанах до обеспечения равных возможностей в трудоустройстве и развитии сотрудников независимо от возраста, пола, вероисповедания и других факторов.

Ресторан на Центральном вокзале в Киеве, который сейчас находится на реконструкции, станет первым "МакДональдз" с пассажирским лифтом для доступа на второй этаж для людей на инвалидных колясках. В новом ресторане в Одессе, открывшемся в конце лета, была установлена тактильная плитка для удобства и безопасности людей с нарушением зрения. На терминалах самообслуживания во всех ресторанах доступна функция, позволяющая опустить экран, чтобы люди на инвалидных колясках могли сделать заказ.

В ресторанах есть туалетные комнаты для людей с инвалидностью, а также планируется внедрение других инициатив. "МакДональдз" – международная компания с глобальными стандартами, поэтому тестирование и внедрение таких решений занимает время, однако все новые и модернизированные заведения в Украине делаются с учетом принципов безбарьерности.

Кроме организации инклюзивного пространства, компания активно занимается реинтеграцией ветеранов. Почти 400 сотрудников сейчас служат в ВСУ, и компания поддерживает их при возвращении к гражданской жизни и рабочим обязанностям.

"Мы создали курсы корректного взаимодействия с людьми с опытом войны, в частности с нашими посетителями, которые проходят все сотрудники" – рассказывают в компании.

В компании работают около 400 людей с инвалидностью, в том числе более 150 человек с нарушением слуха. Поэтому в 2023 году "МакДональдз" адаптировал для них обучение, чтобы обеспечить равные возможности для карьерного роста. Некоторые из таких сотрудников уже получили повышение и занимают менеджерские должности.

В целом компания развивает культуру инклюзивности на рабочем месте, внедряя политику предотвращения дискриминации. Все сотрудники могут воспользоваться сеансами с психологом, мультимедийным курсом "Самопомощь Плюс", обучающими семинарами по ПТСР, ненасильственному общению и другим актуальным вопросам.

С началом полномасштабного вторжения компания инициировала гуманитарные программы совместно с "Фондом Дом Роналда МакДональда в Украине". За время программы было передано более 350 тысяч продуктовых наборов украинским внутренне перемещённым лицам и семьям в прифронтовой зоне, а также 600 единиц необходимого медицинского оборудования для лечения и операций.

"Украинцы продолжают объединяться в трудные времена, и мы поддерживаем общины и создаем инклюзивную среду в "МакДональдз", потому что знаем, что крупный бизнес несет большую ответственность", – подчеркивают в компании.

PJSC Carlsberg Ukraine — Политика разнообразия и равенства

О том, что разнообразие в команде — залог успеха бизнеса, PJSC Carlsberg Ukraine знает из собственного опыта. Поэтому с 2010 года в компании действует программа устойчивого развития "Together towards ZERO and beyond", частью которой является политика разнообразия, справедливости и инклюзивности, известная как DE&I.

PJSC Carlsberg Ukraine подтверждает, что истинная сила бизнеса кроется в разнообразии его людей, и подход компании к инклюзивности — это не тренд, а стратегический шаг к созданию справедливой и продуктивной рабочей среды для каждого, рассказывают в компании.

По результатам ежегодного внутреннего опроса сотрудников компании "My Voice" среди более чем 1300 человек, 91% подтвердили, что руководители высшего звена относятся ко всем одинаково. 84% респондентов считают, что в компании существует атмосфера разнообразия и инклюзивности, а 82% отметили, что в команде уважают мнение других.

Однако даже эти показатели не удовлетворяют амбиции компании по созданию наилучших условий работы. Поэтому в 2022 году Carlsberg Group запустила собственную масштабную кампанию Welcome You, взяв на себя обязательства внедрить принципы разнообразия, равенства и инклюзивности во всех направлениях своей деятельности.

В 2023 году Carlsberg Group присоединилась к глобальной инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин и гендерному равенству — UN Women’s Empowerment Principles.

В 2024 году компания продолжила укреплять культуру DE&I с помощью новой глобальной политики по уходу за детьми, мер по устранению предвзятости в процессе найма и обязательного обучения для борьбы с сексуальными домогательствами.

В частности, действует глобальная кампания Let’s Talk DE&I, обучающая сотрудников инклюзивному языку: избеганию оскорбительных выражений, гендерно-нейтральному общению и уважению к культурному, этническому и религиозному разнообразию.

Для содействия равенству PJSC Carlsberg Ukraine также активно поддерживает женщин в компании. Например, сегодня женщины составляют 39% сотрудников, 42% занимают руководящие должности, а 24% женщин-пивоваров работают на трех заводах. Компания также проводит курсы для руководителей по устранению стереотипов и развитию инклюзивного мышления.

Также в PJSC Carlsberg Ukraine верят, что истинная сила кроется в разнообразии мнений, опыта и идей, поэтому в компании работают люди в возрасте от 21 до 70 лет. Это коллеги разного пола, национальности, расы, вероисповедания, возраста, опыта, семейного положения и физических возможностей.

Чтобы обеспечить равные условия для всех, в компании функционирует специальный комитет DE&I, который сосредоточен на обеспечении справедливого отношения ко всем сотрудникам. Ключевые инициативы включают:

Гендерно нейтральный рекрутмент: PJSC Carlsberg Ukraine активно реализует политику, исключающую предвзятость в процессах найма. Это включает использование гендерно нейтральных объявлений и феминитивов во всех коммуникациях, а также программы адаптации и обучения для женщин, подающих резюме на условно мужские должности.

Обучение для топ-менеджеров: Специализированные курсы для руководства по устранению стереотипов и развитию инклюзивного мышления помогают формировать культуру уважения и взаимопонимания в команде. В 2024 году PJSC Carlsberg Ukraine планирует охватить 100% всех руководителей тренингом по Inclusive Leadership.

Поддержка разнообразия в командах: PJSC Carlsberg Ukraine создаёт условия для взаимодействия сотрудников с разным опытом и идентичностями, что способствует лучшей командной динамике и инновационным решениям.

Сотрудничество с университетами: компания активно взаимодействует с учебными заведениями, участвуя в карьерных ярмарках и проводя лекции, что помогает повысить осведомлённость о компании среди будущих специалистов и привлечь таланты в свою команду. Компания поддерживает молодых специалистов через стажировки, предлагая локальные и региональные программы на шесть месяцев и два года, что позволяет талантам без предыдущего опыта получить практические навыки в реальной бизнес-среде.

Отдельной инициативой является программа реинтеграции ветеранов. Сегодня в PJSC Carlsberg Ukraine количество мобилизованных насчитывает 101 человек, с 2014 года в компанию вернулось 18 работников, из них трое — сотрудники, до войны не работавшие в PJSC Carlsberg Ukraine. В мае 2023 года PJSC Carlsberg Ukraine начала сотрудничество с благотворительной организацией Veteran Hub. В рамках проекта HR Praktyka партнеры реализуют программу реинтеграции и ресоциализации сотрудников-ветеранов.

Кроме предоставления психологической поддержки и расширенного пакета страхования здоровья, программа реинтеграции от PJSC Carlsberg Ukraine предусматривает адаптированный график, отпуск, адаптационный курс, а также программу обучения правил нравственной коммуникации с мобилизованными сотрудниками и ветеранами. Вдобавок для ветеранов она предусматривает бесплатные карьерные консультации на случай желания ветерана изменить профессиональное направление работы.

KAN Development – Инклюзивная инфраструктура для жизни

KAN Development начала заботиться о потребностях людей с ограниченными физическими возможностями задолго до того, как началась война и вырос спрос на инклюзивное жилье.

Компания стала пионером в создании безбарьерных жилых комплексов на украинском рынке недвижимости, выбрав приоритетом комфорт своих жителей уже сегодня, а не ожидание готовности государства или международных организаций поддерживать украинских девелоперов в реализации инклюзивных инициатив.

В частности, при проектировании жилых комплексов и домов KAN Development по умолчанию учитывает потребности людей всех возрастных групп и физических возможностей: малышей, делающих свои первые шаги, родителей с детскими колясками, спортсменов с травмами, людей с инвалидностью, маломобильных пожилых людей.

Входы в здания на территории жилых комплексов KAN Development спроектированы без лестниц. Уклон пандусов для доступа к внутренним дворам составляет 10%, уклон благоустройства у входных групп жилья и коммерческих помещений — от 2% до 3%, а заниженные бордюрные камни на пешеходных переходах облегчают съезд с дорожек.

Комфорт для незрячих и слабовидящих людей обеспечивают надписи шрифтом Брайля, которыми оснащены все лифты и лестничные клетки в зданиях KAN Development.

Желтая контрастная разметка первой и последней ступени на лестницах, а также тактильная плитка перед лестницами и дверями всех входных групп жилых и коммерческих помещений облегчают ориентацию в пространстве и помогают избежать травм. На стеклянные прозрачные двери и двери, цвет которых совпадает с цветом фасадных конструкций, также нанесена контрастная маркировка.

"Все это в комплексе дает возможность жителям KAN и их гостям беспрепятственно передвигаться по территории помещений и дворов жилых комплексов", – рассказывают в компании.

Не стали исключением в этом вопросе и учебные заведения крупнейшей частной сети А+. Например, школа А+ на территории жилого квартала "Файна Таун" оборудована санузлами для маломобильных групп населения со специальными поручнями и кнопкой вызова. Также на территории жилых комплексов KAN Development есть специальные парковочные места для людей с ограниченными физическими возможностями.

KAN Development известна широкой инфраструктурой своих жилых комплексов, что превращает их в мини-города, где в пешей доступности есть все необходимое: клиники, ветклиники и аптеки, кафе и рестораны, спортзалы и бассейны, школы и детские сады, арт-студии и коворкинги. Концепция "город в городе" экономит время жителей KAN на повседневные нужды, высвобождая время для хобби, качественного общения с детьми, спорта и прогулок в парке.

"Наверное, по этой причине 80% жителей KAN не покидают пределы своих жилых комплексов, сохраняя баланс работы, рутины и отдыха. Согласитесь, жизнь становится интереснее, если альтернативой домашнему дивану, всего в нескольких метрах от дома, например, в жилом комплексе "Respublika", становится бассейн, площадка для гольфа, креативная студия по керамике, живописи или целый торгово-развлекательный центр Respublika Park. А безбарьерный доступ к клиникам, аптекам, стоматологии, спортзалам и бассейнам на территории жилого комплекса делает его еще и практичным, что критически важно для людей с ограниченными физическими возможностями", – добавляют в компании.

Подобный подход KAN Development по финансированию, проектированию и вводу в эксплуатацию жилых комплексов неоднократно проходил проверку временем: экономический кризис 2008 года, антитеррористическая операция в 2014 году, COVID-19 в 2019 году, полномасштабное вторжение в 20.

"Мы еще раз убедились в правильности и эффективности собственных ориентиров: модели прямого финансирования проектов, когда каждый проект имеет свой источник финансирования и свой резерв, а значит точно будет достроен; инклюзивного подхода к проектированию безбарьерных жилых комплексов, что создает равные возможности для людей с разными физическими возможностями; KAN.

Креди Агриколь – Социальная ответственность и поддержка разнообразия

Как социально ответственный бизнес, Креди Агриколь Банк развивает принципы инклюзивности и разнообразия, которые находят своё отражение в корпоративной культуре и стандартах обслуживания клиентов.

Почти 5 лет в Креди Агриколь действует Хартия равенства, которая гарантирует соблюдение равных прав в команде, ценностей инклюзии, разнообразия и недопущения дискриминации. Банк постоянно развивает и адаптирует её в ответ на вызовы, с которыми сталкивается Украина сегодня.

"Мы человекоцентричный банк, и равенство и инклюзия имеют для нас стратегическое значение. В настоящее время 63 наших сотрудника находятся в рядах ВСУ, двое из них — женщины, которые ушли добровольцами. Банк сохранил за каждым из них рабочие места и продолжает выплачивать среднюю заработную плату и дополнительные выплаты. В банке действует сообщество Diversity Community, которое, в частности, сосредотачивается на теме ветеранов, ведь 70% сотрудников банка — женщины, поэтому для Креди Агриколь актуальна поддержка семей военнослужащих, особенно жен и матерей," — комментирует Елена Урусова, директор по персоналу Креди Агриколь.

В банке придерживаются возрастного разнообразия — у нас работают сотрудники и до 20 лет, и старше 60 лет. В частности, в банке действует проект Young Professionals, в рамках которого банк привлекает студентов к цифровой трансформации. Уже 31 студент трудоустроен на позиции аналитиков, IT-специалистов, специалистов, занимающихся роботизацией процессов и т.д.

В Креди Агриколь уважают материнство: 114 сотрудников сейчас находятся в декретном отпуске.

"Мы понимаем, что все мы разные, принимаем отличия друг друга и уважаем коллег. Развитие социокультурного разнообразия — залог устойчивых и продуктивных отношений в команде. Мы верим, что через уважение и поддержку прав человека банк способствует развитию общества, обеспечивает собственную устойчивость и долгосрочный рост, а также повышает свою эффективность," — добавляет Елена Урусова.

В апреле 2024 года Креди Агриколь также подписал Хартию по финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов, инициированную Национальным банком Украины и ЕБРР.

Danone – Здоровье и равные возможности для всех

Инклюзивность и разнообразие всегда были приоритетными направлениями развития в Danone. В то же время война придала этим направлениям новую актуальность, так как стало больше различий, которые нужно осознанно принимать и с которыми нужно уметь работать, рассказывают в компании. Поэтому Danone сосредоточилась на обеспечении двух основных направлений.

Первое — благополучие и ментальная устойчивость сотрудников. Это направление включает меры поддержки сотрудников (материальная помощь, страхование жизни и здоровья и другие), создание инклюзивных условий для работы, распространение практик для ментального благополучия и соответствующих сервисов, таких как доступная психологическая помощь.

Второе — продолжение развития культуры разнообразия, равенства и инклюзивности, которая включает понимание основных понятий, выявление предубеждений и борьбу с ними, межкультурную коммуникацию, навыки толерантного общения, противодействие дискриминации и т.д.

Новые динамичные изменения также коснулись направления обеспечения гендерного равенства, поддержки женского лидерства, поддержки людей с инвалидностью и реинтеграции ветеранов.

Дополнительно в условиях войны возник вопрос профессионального развития женщин в традиционно более "мужских" профессиях. Поэтому в компании инициировали перепрофилирование сотрудников и сотрудниц некоторых специальностей, что полностью соответствует духу инклюзивности, разнообразия и равенства.

Например, за последние два года некоторые сотрудники компании прошли программу переквалификации и получили удостоверения водителей погрузчиков. Сегодня на производстве процент мужчин и женщин составляет 50/50. Специалисты по некоторым специальностям взаимозаменяемы, поскольку прошли соответствующую подготовку.

Другой внешний вызов — систематические отключения электроэнергии, которые дестабилизировали дистанционный формат работы, отлаженный со времён пандемии. В связи с этим, в Danone провели реконструкцию офиса в Киеве и восстановили его работу в гибком режиме. Сегодня это место, где комфортно и безопасно.

Для бесперебойной работы локации обеспечены укрытиями и генераторами, источниками интернета, запасами продуктов и прочим. Каждое помещение оснащено регуляторами освещения и температуры, что позволяет учитывать потребности каждого, удобными туалетными комнатами и душевыми, соответствующими современным стандартам доступности, комнатой тишины, комнатой матери и ребенка и т.д.

"Наша сильная сторона в том, что мы внедряем меры всей командой. Это не одностороннее движение, определяемое руководством компании. Это совместная инициатива сотрудников, большинство из которых являются настоящими амбассадорами этой культуры, так как прекрасно понимают ее ценность и преимущества," — добавляют в компании.

Для оценки эффективности внедрения соответствующих инициатив в компании используют ежегодный анонимный опрос, который проводится на глобальном уровне. Он охватывает множество тематических блоков, среди которых один посвящен развитию инклюзивности и разнообразия. По результатам последнего опроса в украинском представительстве компании был получен показатель удовлетворенности 90/100, что является одним из лучших результатов среди подразделений Danone в мире.

Компания поддерживает тех сотрудников, которые ушли на службу, на всех этапах: от подготовки до возвращения и адаптации на рабочем месте. Продолжает выплачивать среднюю зарплату, компенсирует снаряжение, поддерживает связь с коллегами на службе и сохраняет их рабочие места. Также в компании создано внутреннее волонтерское движение "Среди своих", куда коллеги всегда могут обратиться с различными потребностями.

SOCAR – Сервис без барьеров

Компания SOCAR первой в Украине еще задолго до войны начала внедрять инклюзивность в сети АЗК. Здесь создан мир, в котором любой человек забывает о своих физиологических особенностях. Ему не нужна помощь, если он хочет воспользоваться туалетом или купить кофе. Это можно сделать самостоятельно, не задумываясь о барьерах, так как на пути нет препятствий.

Помимо заботы о клиентах, SOCAR трудоустраивает людей с инвалидностью, поощряя их карьерный рост. Возраст, пол, состояние здоровья, семейное положение и наличие опыта при приеме на работу не имеют значения. Важны лишь желание развиваться и быть частью сплоченной команды.

Все комплексы сети АЗК SOCAR инклюзивно оборудованы: имеют пандусы, раздвижные двери, специально оборудованные туалеты, а также пеленальные столики, детские уголки, детское меню, аптечки с расширенным перечнем специальных средств и приборы для измерения артериального давления. Инклюзивность — это забота о каждом: о людях с инвалидностью, пожилых, родителях, путешествующих с маленькими детьми.

Один из благотворительных проектов SOCAR был направлен на сбор средств для Superhumans Center — современного украинского центра протезирования, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны взрослых и детей.

"Для нас этот проект — про инклюзивность, так как, помимо сбора средств для центра, на наши АЗК приезжали пациенты центра, уже прошедшие протезирование и реабилитацию, чтобы пообщаться с другими клиентами и донести до них, что люди с инвалидностью на самом деле ничем от них не отличаются. Невероятно, как много гостей наших АЗК хотели пообщаться с этими парнями и девушками и выразить им свою поддержку," — рассказывают в компании.

В отношении вызовов, с которыми SOCAR столкнулась при реализации инклюзивных инициатив, в компании вспоминают инцидент на газовой заправке с посетителем на инвалидной коляске.

Из-за правил безопасности сотрудник АЗК попросил клиента выйти из автомобиля и предложил помощь пересесть в коляску. Посетитель отказался и позже опубликовал ситуацию в Facebook, обратившись к уполномоченному по правам людей с инвалидностью.

Представитель SOCAR объяснил, что из-за опасности ГБО и требований законодательства все пассажиры должны выходить из автомобиля во время заправки. Благодаря разъяснению клиент понял, что сотрудник действовал по правилам.

"Мы доработали стандарты обслуживания, учитывая потребности маломобильных групп населения. Младший оператор предлагает помощь выйти из автомобиля или подождать заправку на удобном кресле. Безопасность гостей — наш приоритет, как и потребности людей с инвалидностью," — отметили в компании.

В рамках благотворительного проекта для Superhumans Center было собрано и передано 1,5 млн грн на высокофункциональные протезы для пострадавших. Сейчас люди стали уязвимы из-за хронического стресса, повышенной тревожности и усталости. Кто-то потерял здоровье, кто-то – близких, кто-то – дом, а кто-то – душевный покой. Но на наших АЗК мы прилагаем все усилия, чтобы смягчить эти последствия.

Понимание друг друга, заботливое и толерантное отношение – вот что мы пропагандируем как среди сотрудников, так и среди клиентов. Кажется, что пандус, детский уголок на заправке, толерантность – это мелочи, но на самом деле жизнь состоит из сотен важных мелочей, которые помогают нам чувствовать себя счастливыми и полноценными, – подытоживают в SOCAR.