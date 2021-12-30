Бізнес Ахметова має найбільшу довіру громадян серед фінансово-промислових груп, - "Центр Разумкова"

Більшість опитаних українців у разі потреби довірили б управління державою бізнес-структурам Ріната Ахметова, обираючи серед решти фінансово-промислових груп у країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані опитування "Центру Разумкова" на тему: "Україна без політики та вибори без політики", проведеного в грудні 2021 року.

Питання було сформульовано так: "Якщо уявити, що всі існуючі політичні сили та чинні політики не можуть брати участь в управлінні державою і управління державою довелося б віддати одній з великих фінансово-промислових груп, якій групі ви довірили б управління країною?".

"22% довірили б управління державою якоїсь із фінансово-промислових груп. З них половина (або 11% усіх опитаних) - ФПГ Ріната Ахметова, 4,5% усіх опитаних - ФПГ Віктора Пінчука, 2,5% - ФПГ Ігоря Коломойського , 2% - ФПГ Вадима Новинського, 0,7% - ФПГ Костянтина Жеваго, 0,7% - ФПГ Юрія Косюка, 0,5% - ФПГ Андрія Веревського", - наводить "Центр Разумкова" результати опитування.

Опитування проводилося з 17 по 22 грудня шляхом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів.