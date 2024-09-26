Біженці в Канаді. Як українцям переїхати і які виплати дає країна

Чи важко отримати статус біженця

"Українці зараз можуть переїжджати в Канаду за звичайними програмами: працевлаштування, імміграції, возз’єднання сім’ї і т. д. Отримання статусу біженця – це окрема серйозна процедура, яка передбачає судовий процес і позитивне рішення Ради Імміграції та Біженства Канади (Immigration and Refugee Board of Canada)", – пояснює Джура.

За його словами, статус біженця в Канаді отримати вкрай важко. Для цього потрібно мати дуже вагомі підстави й пройти складний судовий процес. Зараз на розгляді 156 032 заяв.

"Сам процес отримання статусу біженства в Канаді передбачає очікування рішення на території Канади. Після отримання статусу біженця потрібно отримати спеціальний документ (Refugee Travel Document), який дає можливість подорожувати. Потрібно зважати, що є заборона на подорожі до країни громадянства або країни-агресора", – каже експерт.

Українці зараз можуть переїжджати в Канаду за звичайними програмами: працевлаштування, імміграції, возз’єднання сім’ї і т.д. (фото: Getty Images)

Яку допомогу надають в Канаді біженцям

"Розгляд заяви на біженство в Канаді проходить кілька етапів. Після отримання підтвердження про початок розгляду заяви на біженство відкривається доступ до послуг охорони здоров’я, фінансової підтримки і т. д.", – говорить Джура.

Допомога надається тим біженцям, яких Уряд Канади приймає з-за кордону. Біженці, які подають свої заяви з території Канади, можуть розраховувати на грошову допомогу, якщо мають особливі потреби або визначаються Урядом, як такі особи, що потребують спеціальної підтримки.

Сума допомоги залежить від кількості членів сім’ї прохача, а також потреб. Виплати, зазвичай, тривають протягом року. Окремо різна додаткова допомога може надаватися від провінцій.

"Найвищу допомогу отримують біженці, яких Канада переміщує з-за кордону. Наприклад, 1 особа без сім’ї може розраховувати на допомогу на продукти – 228.67 CAD, базовий одяг – 380.18 CAD, зимовий одяг – 177.42 CAD, на домашнє господарство – 627.30 CAD, меблі – 1620.53 CAD та інші одноразові виплати. Щомісячні виплати нараховуються для харчування, проїзду, оренди житла, і залежать від життєвої ситуації кожної особи", – каже експерт.

Також біженці в Канаді можуть отримати робочий дозвіл для легальної роботи. Є різні організації, які допомагають їм з працевлаштуванням.