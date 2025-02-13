Беженцы в Испании. Как украинцам получить временную защиту и какую помощь предоставляют

Испания во время полномасштабной войны в Украине приютила у себя более 226 тысяч наших граждан. Страна дает статус временной защиты украинцам до 4 марта 2026 года, но этот срок могут потом продлить.

РБК-Украина рассказывает о том, как украинцы могут получить временную защиту в Испании и какие ее условия.

Кто и как может получить временную защиту

Временную защиту в Испании могут получить украинцы, которые прибыли в страну после 24 февраля 2022 года. Оформить этот статус можно в центрах для беженцев пока только в трех крупных городах, предварительно записавшись по номерам (запись ведут на украинском):

Мадрид +34666800194 (с 9:00 - 17:00);

Малага +34628216478 (с 8:00 -18:00);

Барселона +34932382199 (9:00 - 17:00).

Также в некоторых маленьких населенных пунктах (Lugo, Jaen) можно с этим вопросом обратиться в полицию. Заявление в среднем оформляют в течение 30-40 минут.

Важно при себе иметь документы:

биометрический загранпаспорт;

свидетельство о рождении ребенка, если с вами находится несовершеннолетний;

подтверждение адреса проживания в Испании;

фото для документов и квитанцию об уплате пошлины (около 17 евро за человека).

После оформления заявления человеку выдадут карточку TIE, которая подтверждает статус временной защиты в Испании.

Одновременно с предоставлением статуса украинцам присваивается идентификационный номер иностранца (NIE). Он необходим для открытия банковского счета, трудоустройства, получения медицинских услуг и вообще для проведения любых юридических, финансовых и административных операций в Испании. Также сразу можно оформить номер социального страхования (NUSS), который является обязательным при трудоустройстве.

Добавим, что Испания сейчас на четвертом месте после Германии, Польши и Чехии по количеству предоставления статуса временной защиты для украинцев.

Какие преимущества дает этот статус и есть ли выплаты

Украинцы со статусом временной защиты имеют право:

легально проживать в стране (пока до 4 марта 2026 года, но этот срок могут продлить);

официально трудоустраиваться;

получать бесплатные медицинские услуги;

дети имеют право бесплатно учиться в государственных школах.

Чтобы иметь доступ к бесплатным медицинским услугам, беженцам после оформления NIE нужно еще оформить индивидуальный медицинский номер SIP (Sistema de Información Poblacional). Для этого нужно обратиться в регистратуру любого государственного медицинского учреждения.

Важно, что с осени 2023 года Испания больше не предоставляет выплат беженцам, но ряд благотворительных организаций периодически запускают проекты финансовой помощи, на которые могут регистрироваться преимущественно наименее защищенные слои населения.

Также организации могут помогать с жильем, например Красный Крест предоставляет право проживать в хостелах, гостиницах, общежитиях до 18 месяцев. Кроме этого, некоторые регионы Испании имеют программы субсидирования жилья, к ним можно обратиться, если самостоятельно не способны оплачивать аренду жилья.

Для трудоустройства нужно хотя бы немного овладеть языком, поэтому стоит сразу записаться на бесплатные учебные программы, которые предлагают ряд организаций.

Подчеркнем также, что временный статус позволяет выезжать из Испании в Украину и другие страны без потери "льгот".

В Испании сейчас проживает более 226 тысяч украинских беженцев (фото: Getty Images)

Сколько стоит жизнь в Испании

Аренда жилья в Мадриде в среднем на 132% дороже, чем в Киеве. Однокомнатная квартира в окрестностях города стоит 957 евро, двухкомнатная - 1 200 евро, трехкомнатная - 1 560 евро. В Барселоне примерно такие же цены на аренду, а в Севилье, что на юге страны, однокомнатную квартиру в центре можно найти за 600 евро, в окрестностях - за 400-450 евро.

Стоимость одноразового проезда в общественном транспорте Мадрида составляет 1,5 евро, такси стартует от 5 евро. Питание в недорогих заведениях обойдется в 15 евро на человека, а обед из трех блюд в ресторане - 60 евро на два человека.

Немало украинцев уже успели обустроиться и найти работу в Испании. Преимущественно они работают на фабриках, сельскохозяйственных кооперативах, ухаживают за детьми и людьми старшего возраста. Некоторые беженцы даже открыли собственное дело, например, салоны красоты и парикмахерские.

На сайтах объявлений украинцам предлагают работу в теплицах с зарплатой в 2-2,2 тысяч евро, на складах по упаковке сухофруктов и орехов - 2,3-2,5 тысяч евро в месяц, а домашним работницам готовы платить от 3 тысяч евро.

Объявления об аренде жилья в Испании (скриншот сайта idealista.com)

Добавим, что в прошлом году Испания заняла 14 место в рейтинге стран мира, где дешевле всего обходится жизнь иностранцам, по данным исследования Internations (рейтинг составляли на основе 53 стран, куда чаще всего переезжают иностранцы). Для сравнения, Швеция на 42-й позиций, а Великобритания на 51-й.