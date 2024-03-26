Біженці у Фінляндії: як влаштувалися українці та скільки хочуть повернутися

Більшість українських біженців у Фінляндії задоволені своїм життям та не планують переїжджати у найближчі пів року. Частка тих, хто хоче залишитися у країні назавжди, зросла майже удвічі.

Як українці влаштувалися у цій країні та які мають наміри щодо повернення до України, РБК-Україна розповідає з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Фінляндії.

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У Фінляндії дослідили, як українські біженці влаштувалися у цій країні та які їхні настрої щодо повернення до України. Участь в опитуванні взяли 1300 українців, які заповнили онлайн-анкети. Звіт став продовженням подібного дослідження, проведеного влітку 2022 року, на замовлення Міністерства внутрішніх справ.

До 1 січня 2024 року тимчасовим захистом у Фінляндії користувалися приблизно 65 500 людей, переважно жінки та діти. Три чверті респондентів (74%) приїхали до Фінляндії з регіонів України, які найбільше постраждали від війни: Харківської, Київської, Донецької, Херсонської, Запорізької, Луганської та Дніпропетровської областей.

Опитування виявило, що в Україні мали роботу дві третини біженців, а кожен десятий був підприємцем. Схожа картина спостерігається і серед українців у Фінляндії – 70% шукають роботу, а 10% хочуть відкрити бізнес.

Згідно з результати анкетування, вищу освіту (принаймні ступінь бакалавра) мають понад 63%, а 27% – повну професійно-технічну освіту.

Фото: Українки у Фінляндії (facebook.com/uakirkkonummi)

Де живуть українці у Фінляндії

Більшість українців, які прибули до Фінляндії з 2022 року, залишили служби прийому та зареєструвалися у муніципалітетах. Таких 74%. Серед тих, хто пробули у країні 12-18 місяців, зареєструвалися у муніципалітетах 53%. Третина опитаних (28%) мали намір подати заяву на реєстрацію.

Лише 2% респондентів заявили, що не мають такого наміру. Серед причин такого рішення – невпевненість щодо продовження посвідки на проживання, відсутність інформації про подачу заяви на реєстрацію в муніципалітеті за місцем проживання та страх втратити послуги та пільги.

Лише 10% опитаних сказали, що планують переїхати в інший регіон Фінляндії, принаймні відразу після реєстрації в муніципалітеті проживання. Більшість респондентів (82%) планували залишитися в місці проживання на момент опитування. Дослідники припускають, що на це можуть впливати сформовані зв’язки: діти вже відвідують школу, є робота та коло спілкування.

Фото: Мітинг на підтримку України у Фінляндії (t.me/Tsaplienko)

Наміри щодо повернення до України

Цікавили дослідників і настрої українських біженців щодо повернення до України. Результати виявилися такі:

планують залишитися наступні 6 місяців у місці, де вони проживають у Фінляндії – 82% респондентів;

хочуть повернутися в Україну, коли ситуація з безпекою в країні стабілізується – 12%;

не були впевнені – 35%;

хочуть оселитися у Фінляндії назавжди – 51%.

У порівнянні з попереднім дослідженням, проведеним у 2022 році, зросла частка респондентів, які прийняли рішення не повертатися з Фінляндії до України – з 27% до 51%. Частка людей, які планували повернутися в Україну, зменшилася з 26% у 2022 році до 12% у 2023-му.

Ті, хто розглядав можливість повернутися до України, планували це зробити лише після закінчення війни. На момент опитування багато з цих респондентів доглядали за дітьми вдома, були пенсіонерами чи безробітними. Навпаки, ті, хто вказав, що на момент опитування працював або навчався чи відвідував мовні курси, ще не були впевнені щодо планів залишитися у Фінляндії.

Водночас понад 90% респондентів вказали, що задоволені своїм життям у Фінляндії. На цей показник тривалість перебування у країні не вплинула.