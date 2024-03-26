Беженцы в Финляндии: как устроились украинцы и сколько хотят вернуться

Большинство украинских беженцев в Финляндии довольны своей жизнью и не планируют переезжать в ближайшие полгода. Доля тех, кто хочет остаться в стране навсегда, выросла почти вдвое.

Как украинцы устроились в этой стране и какие у них намерения по возвращению в Украину, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство внутренних дел Финляндии.

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В Финляндии иcследовали, как украинские беженцы устроились в этой стране и какие у них настроения по возвращению в Украину. Участие в опросе приняли 1300 украинцев, заполнивших онлайн-анкеты. Отчет стал продолжением подобного исследования, проведенного летом 2022 года по заказу Министерства внутренних дел.

До 1 января 2024 года временной защитой в Финляндии пользовалось около 65 500 человек, преимущественно женщины и дети. Три четверти респондентов (74%) приехали в Финляндию из регионов Украины, наиболее пострадавших от войны: Харьковской, Киевской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Луганской и Днепропетровской областей.

Опрос выявил, что в Украине работали две трети беженцев, а каждый десятый был предпринимателем. Похожая картина наблюдается и среди украинцев в Финляндии – 70% ищут работу, а 10% хотят открыть бизнес.

Согласно результатам анкетирования, высшее образование (по крайней мере, степень бакалавра) имеют более 63%, а 27% – полное профессионально-техническое образование.

Фото: Украинки в Финляндии (facebook.com/uakirkkonummi)

Где живут украинцы в Финляндии

Большинство украинцев, прибывших в Финляндию с 2022 года, покинули службы приема и зарегистрировались в муниципалитетах. Таких 74%. Среди пробывших в стране 12-18 месяцев зарегистрировались в муниципалитетах 53%. Треть опрошенных (28%) намеревались подать заявление на регистрацию.

Только 2% респондентов заявили, что не имеют такого намерения. Среди причин такого решения – неуверенность в продлении вида на жительство, отсутствие информации о подаче заявления на регистрацию в муниципалитете по месту жительства и страх потерять услуги и льготы.

Только 10% опрошенных сказали, что планируют переехать в другой регион Финляндии, по крайней мере, сразу после регистрации в муниципалитете проживания. Большинство респондентов (82%) планировали остаться в месте жительства на момент опроса. Исследователи предполагают, что на это могут влиять сложившиеся связи: дети уже посещают школу, есть работа и круг общения.

Фото: Митинг в поддержку Украины в Финляндии (t.me/Tsaplienko)

Намерения по возвращению в Украину

Интересовали исследователей и настроения украинских беженцев по возвращению в Украину. Результаты оказались следующие:

планируют остаться следующие 6 месяцев в месте, где они проживают в Финляндии – 82% респондентов;

хотят вернуться в Украину, когда ситуация с безопасностью в стране стабилизируется – 12%;

не были уверены – 35%;

хотят поселиться в Финляндии навсегда – 51%.

По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным в 2022 году, возросла доля респондентов, принявших решение не возвращаться из Финляндии в Украину – с 27% до 51%. Доля людей, планировавших вернуться в Украину, уменьшилась с 26% в 2022 году до 12% в 2023-м.

Те, кто рассматривал возможность вернуться в Украину, планировали это сделать только после окончания войны. На момент опроса многие из этих респондентов ухаживали за детьми на дому, были пенсионерами или безработными. Напротив, те, кто указал, что на момент опроса работал или учился или посещал языковые курсы, еще не были уверены в планах остаться в Финляндии.

В то же время более 90% респондентов указали, что довольны своей жизнью в Финляндии. На этот показатель продолжительность пребывания в стране не повлияла.