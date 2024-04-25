Бійцям, які проходять реабілітацію у Києві, організували відпочинок на природі, - Кличко

"Взяв участь у традиційному вже в столиці заході із соціально-психологічної реабілітації "Риболовля з пікніком" для наших Захисників та Захисниць. Долучитися до такого неформального спілкування я пообіцяв військовим на одній із зустрічей з ними нещодавно. Поспілкувалися на природі з бійцями, які отримують лікування у Медичному центрі реабілітації і паліативної допомоги. Та проходять реабілітацію у Київському міському Центрі соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд", - повідомив Кличко.

Мер Києва наголосив, що зручний та безпечний трансфер забезпечив пораненим Департамент транспорту КМДА.

"Військові, які мають травми, ампутації та наслідки ПТСР, перебуваючи в лікарнях, не мають можливості самостійно вирушити на природу. Впевнений, що сьогоднішній відпочинок та спілкування сприятливо вплинуть на самопочуття наших військовослужбовців та їх настрій. Допоможе у відновленні координації та м'язової активності після травм і операцій. До того ж, перебування на природі знижує рівень стресу", - зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером про інноваційне протезування 60 поранених бійців у військовому шпиталі німецької столиці. Перша група захисників вже у Берліні.

Разом з ними до Німеччини поїхали на навчання українські лікарі-протезисти, які згодом працюватимуть в Київському центрі протезування, що створюється на базі лікарні №12.