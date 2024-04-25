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Бойцам, проходящим реабилитацию в Киеве, организовали отдых на природе, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко посетил реабилитационное мероприятие для раненых защитников "Рыбалка с пикником" и пообщался с ними в неформальной обстановке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Принял участие в традиционном уже в столице мероприятии по социально-психологической реабилитации "Рыбалка с пикником" для наших защитников и защитниц. Приобщиться к такому неформальному общению я пообещал военным на одной из встреч с ними недавно. Пообщались на природе с бойцами, которые получают в Медицинском центре реабилитации и паллиативной помощи. Проходят реабилитацию в Киевском городском Центре социальной, психологической, профессиональной и трудовой реабилитации "Аскольд", - сообщил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что удобный и безопасный трансфер обеспечил раненым Департамент транспорта КГГА.

"Военные, имеющие травмы, ампутации и последствия ПТСР, находясь в больницах, не имеют возможности самостоятельно отправиться на природу. Уверен, что сегодняшний отдых и общение благоприятно повлияют на самочувствие наших военнослужащих и их настроение. Поможет в восстановлении координации и мышечной после травм и операций. К тому же пребывание на природе снижает уровень стресса", - отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко договорился с мэром Берлина Каем Вегнером об инновационном протезировании 60 раненых бойцов в военном госпитале немецкой столицы. Первая группа защитников уже в Берлине.

Вместе с ними в Германию поехали на обучение украинские врачи-протезисты, которые впоследствии будут работать в Киевском центре протезирования, который создается на базе больницы №12.

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Виталий Кличко