Бійці ЗСУ знищили відразу кілька одиниць ворожої техніки окупантів (відео)

Українські військові щоденно нищать техніку та позиції окупантів. Цього разу бійці показали, як їм вдалось знищити відразу кілька одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

На даному відео мотопіхотний батальйон показав, як ефектно знищує відразу кілька одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, що за останню добу, втрати РФ у живій силі склали понад 1300 солдатів. Також Сили оборони України виявили 57 безпілотників і 41 одиницю автомобільної техніки противника.

Водночас про ситуацію на фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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