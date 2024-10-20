ua en ru
Нд, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці ЗСУ знищили відразу кілька одиниць ворожої техніки окупантів (відео)

Україна, Неділя 20 жовтня 2024 18:45
UA EN RU
Бійці ЗСУ знищили відразу кілька одиниць ворожої техніки окупантів (відео) Фото: українські військові нищать ворожу техніку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові щоденно нищать техніку та позиції окупантів. Цього разу бійці показали, як їм вдалось знищити відразу кілька одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади продовжують нищити окупантів на передовій!", - наголосили військові ЗСУ.

На даному відео мотопіхотний батальйон показав, як ефектно знищує відразу кілька одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, що за останню добу, втрати РФ у живій силі склали понад 1300 солдатів. Також Сили оборони України виявили 57 безпілотників і 41 одиницю автомобільної техніки противника.

Водночас про ситуацію на фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив базовий прогноз
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив базовий прогноз
DAILY
Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш
Роман Коткореспондент РБК-Україна Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш