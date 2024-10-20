Бійці ЗСУ знищили відразу кілька одиниць ворожої техніки окупантів (відео)
Українські військові щоденно нищать техніку та позиції окупантів. Цього разу бійці показали, як їм вдалось знищити відразу кілька одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади продовжують нищити окупантів на передовій!", - наголосили військові ЗСУ.
На даному відео мотопіхотний батальйон показав, як ефектно знищує відразу кілька одиниць ворожої техніки.
Нагадаємо, що за останню добу, втрати РФ у живій силі склали понад 1300 солдатів. Також Сили оборони України виявили 57 безпілотників і 41 одиницю автомобільної техніки противника.
Водночас про ситуацію на фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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