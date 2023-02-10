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Бійці ЗСУ збили російську ракету з ПЗРК: у Повітряних силах показали відео

Фото: бійці ЗСУ збили російську ракету із ПЗРК (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь" знищили російську ракету із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь" під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 10 лютого знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог запустив 71 крилату ракету, проте силам ППО вдалося знищити 61 з них.

РБК-Україна повідомляло всі подробиці сьогоднішньої масованої атаки.

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