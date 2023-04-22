Бійці ЗСУ застосовують ударні дрони Switchblade 600: ЗМІ виявили перші докази

Видання зазначає, що днями російські військові оприлюднили кадри, де вони розбирають залишки українського дрона на полі бою. Ним виявився Switchblade 600.

Фото: залишки дрону Switchblade 600 (t.me/BILD_Russian)

За словами військового оглядача Bild Юліана Ріпке, це є перше свідчення застосування цих БПЛА українськими військовими. Він додав, що пропелери безпілотника робила німецька цивільна фірма Aeronaut Modellbau.

Ще в жовтні 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що наша країна очікує на постачання дронів Switchblade 600.

При цьому в березні 2023 року Україна опублікувала відео знищення російських установок "Бук М-2" та С-300. За інформацією Bild, експерти припускали, що техніку РФ знищували за допомогою Switchblade 600.

Варто зауважити, що Switchblade 600 може нести заряд до 22 кг на відстань до 40 кілометрів. Їх особливо ефективно використовувати проти бронетехніки. На сьогодні офіційні джерела заявляли про плани союзників передати Україні 10 таких БПЛА.