Бійці ЗСУ ліквідували окупантів, які зняли фейк про "захоплення" Вільного Поля
Росіяни не окуповували населений пункт Вільне Поле Донецької області. Їх відео було постановче.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128-му ОГШБр.
Що передувало
Днями росіяни поширювали відео, яке начебто доводило окупацію російськими військами населеного пункту Вільне Поле Донецької області.
Що кажуть у 128-й ОГШБр
За словами українських військових, відео окупантів було постановче. За їх даними, група росіян проникла у населений пункт та одразу зняли відео, де вони розмахують триколором.
Однак це тривало не довго. Вже за кілька хвилин після фільмування "успіхів" росіяни отримали "святковий подарунок" від Сил оборони України.
Бійці 15 окремого гірсько-штурмового батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади разом з побратимами із 31-ї окремої механізованої бригади завдали удару по ворогу.
Втрати ворога
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 118 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 105 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.
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