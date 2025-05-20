Бійці ЗСУ ліквідували окупантів, які зняли фейк про "захоплення" Вільного Поля

Росіяни не окуповували населений пункт Вільне Поле Донецької області. Їх відео було постановче.

Що передувало

Днями росіяни поширювали відео, яке начебто доводило окупацію російськими військами населеного пункту Вільне Поле Донецької області.



Що кажуть у 128-й ОГШБр

За словами українських військових, відео окупантів було постановче. За їх даними, група росіян проникла у населений пункт та одразу зняли відео, де вони розмахують триколором.

Однак це тривало не довго. Вже за кілька хвилин після фільмування "успіхів" росіяни отримали "святковий подарунок" від Сил оборони України.

Бійці 15 окремого гірсько-штурмового батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади разом з побратимами із 31-ї окремої механізованої бригади завдали удару по ворогу.