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Бойцы ВСУ ликвидировали оккупантов, которые сняли фейк о "захвате" Вольного Поля

Вторник 20 мая 2025 15:00
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Бойцы ВСУ ликвидировали оккупантов, которые сняли фейк о "захвате" Вольного Поля Иллюстративное фото: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые сняли фейк о "захвате" Вольного Поля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне не оккупировали населенный пункт Вольное Поле Донецкой области. Их видео было постановочным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 128-ю ОГШБр.

Что предшествовало

На днях россияне распространяли видео, которое якобы доказывало оккупацию российскими войсками населенного пункта Вольное Поле Донецкой области.
Бойцы ВСУ ликвидировали оккупантов, которые сняли фейк о &quot;захвате&quot; Вольного Поля

Что говорят в 128-й ОГШБр

По словам украинских военных, видео оккупантов было постановочным. По их данным, группа россиян проникла в населенный пункт и сразу сняли видео, где они размахивают триколором.

Однако это продолжалось недолго. Уже через несколько минут после съемки "успехов" россияне получили "праздничный подарок" от Сил обороны Украины.

Бойцы 15 отдельного горно-штурмового батальона 128 отдельной горно-штурмовой бригады вместе с побратимами из 31-й отдельной механизированной бригады нанесли удар по врагу.

Потери врага

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1030 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 118 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 105 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов.

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