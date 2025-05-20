Бойцы ВСУ ликвидировали оккупантов, которые сняли фейк о "захвате" Вольного Поля

Россияне не оккупировали населенный пункт Вольное Поле Донецкой области. Их видео было постановочным.

Что предшествовало

На днях россияне распространяли видео, которое якобы доказывало оккупацию российскими войсками населенного пункта Вольное Поле Донецкой области.



Что говорят в 128-й ОГШБр

По словам украинских военных, видео оккупантов было постановочным. По их данным, группа россиян проникла в населенный пункт и сразу сняли видео, где они размахивают триколором.

Однако это продолжалось недолго. Уже через несколько минут после съемки "успехов" россияне получили "праздничный подарок" от Сил обороны Украины.

Бойцы 15 отдельного горно-штурмового батальона 128 отдельной горно-штурмовой бригады вместе с побратимами из 31-й отдельной механизированной бригады нанесли удар по врагу.