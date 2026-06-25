Бійці ЗСУ за єБали замовили вже півмільйона дронів, - Федоров

На сьогодні цифрову платформу використовують понад 400 бойових підрозділів Сил оборони. Торік у серпні влада запустила оновлену версію програми єБали, яку повністю інтегрували з маркетплейсом Brave1 Market, зазначив міністр.

"У серпні минулого року запустили оновлену версію програми єБали, інтегровану з маркетплейсом Brave1 Market, де військові можуть обмінювати єБали на дрони, НРК, РЕБ та інші технології. Сьогодні ним користуються вже понад 400 бойових підрозділів, які замовили більш ніж 500 000 дронів та іншої техніки за бойові бали", - написав Федоров.

Логіка процесу максимально зрозуміла: військові виконують завдання та отримують за це віртуальну валюту. Потім вони витрачають її на реальну техніку. Схема виключає зайву бюрократію.

За що нараховують бали

Бали нараховують за різні види активності. Важливо не лише знищувати ворога. Держава заохочує розвідку, складну логістику та порятунок поранених.

"Чим ефективніше працює підрозділ - то більше додаткових спроможностей отримає", - пояснив міністр.

Понад 400 бойових підрозділів вже замовили більш ніж 500 000 дронів, заявив Федоров (інфографіка РБК-Україна)

Військові контактують із виробниками без посередників. Швидку оплату та логістику бере на себе спеціальна державна система.

"Військові обирають - держава забезпечує. Підрозділи безпосередньо замовляють необхідні засоби у виробників, а оплату та швидке доставлення забезпечує DOT-Chain Defence", - акцентує Федоров.