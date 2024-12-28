Бійці та волонтери. Україна спрощує видачу іноземцям посвідки на проживання : що відомо

Повідомляється, що стосовно іноземців (та осіб без громадянства) уточнили підстави для видачі посвідки на проживання. За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, це захистить іноземців-волонтерів, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та іншої допомоги.

Також посилюється захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах бойових дій і виконують бойові або службові завдання протягом щонайменше шести місяців.

Урядова постанова визначає:

механізм отримання інформації про іноземців або осіб без громадянства, які надають/надавали допомогу військовим підрозділам у районах ведення бойових дій

вимоги до звернення іноземця або особи без громадянства (чи їхнього представника)

порядок і строки розгляду звернення Міноборони та МВС

оформлення командиром інформаційної довідки, що підтверджує факт допомоги військовим підрозділом, перебування в районах бойових дій, виконання бойових або службових завдань

механізм направлення документів до Державної міграційної служби, які є підставою для видачі посвідки на проживання

Станом на вечір 28 грудня текст постанови не опубліковано на урядовому порталі.