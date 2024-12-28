Бойцы и волонтеры. Украина упрощает выдачу иностранцам вида на жительства : что известно

Кабинет министров утвердил новый механизм оформления вида на жительство для иностранцев (и лиц без гражданства). Речь о тех, кто помогает военным или воюет за Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
Сообщается, что в отношении иностранцев (и лиц без гражданства) уточнили основания для выдачи вида на жительство. По словам замминистра обороны Сергея Мельника, это защитит иностранцев-волонтеров, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и другой помощи.
Также усиливается защита иностранцев, которые находятся непосредственно в районах боевых действий и выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев.
Правительственное постановление определяет:
По состоянию на вечер 28 декабря текст постановления не опубликован на правительственном портале.
Напомним, в декабре Верховная Рада поддержала за основу законопроект о множественном гражданстве.
Множественное гражданство означает, что человек одновременно признается гражданином двух или более стран в соответствии с их законодательством. Однако украинская Конституция устанавливает принцип единого гражданства. То есть при наличии украинского гражданства государство Украина расценивает такого гражданина как своего.
Законопроект будет изменен ко второму чтению. Однако согласно позиции украинских властей, его нормы не будут касаться людей с российскими паспортами.
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