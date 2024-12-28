Бійці та волонтери. Україна спрощує видачу іноземцям посвідки на проживання : що відомо
Кабінет міністрів затвердив новий механізм оформлення посвідки на проживання для іноземців (та осіб без громадянства). Мова про тих, хто допомагає військовим або воює за Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
Повідомляється, що стосовно іноземців (та осіб без громадянства) уточнили підстави для видачі посвідки на проживання. За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, це захистить іноземців-волонтерів, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та іншої допомоги.
Також посилюється захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах бойових дій і виконують бойові або службові завдання протягом щонайменше шести місяців.
Урядова постанова визначає:
- механізм отримання інформації про іноземців або осіб без громадянства, які надають/надавали допомогу військовим підрозділам у районах ведення бойових дій
- вимоги до звернення іноземця або особи без громадянства (чи їхнього представника)
- порядок і строки розгляду звернення Міноборони та МВС
- оформлення командиром інформаційної довідки, що підтверджує факт допомоги військовим підрозділом, перебування в районах бойових дій, виконання бойових або службових завдань
- механізм направлення документів до Державної міграційної служби, які є підставою для видачі посвідки на проживання
Станом на вечір 28 грудня текст постанови не опубліковано на урядовому порталі.
Нагадаємо, у грудні Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про множинне громадянство.
Множинне громадянство означає, що особа одночасно визнається громадянином двох або більше країн відповідно до їхнього законодавства. Однак українська Конституція встановлює принцип єдиного громадянства. Тобто за наявності українського громадянства держава Україна розцінює такого громадянина як свого.
Законопроєкт буде змінено до другого читання. Однак згідно з позицією української влади, його норми не стосуватимуться людей із російськими паспортами.
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