Бойцы и волонтеры. Украина упрощает выдачу иностранцам вида на жительства : что известно

Кабинет министров утвердил новый механизм оформления вида на жительство для иностранцев (и лиц без гражданства). Речь о тех, кто помогает военным или воюет за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны .

Сообщается, что в отношении иностранцев (и лиц без гражданства) уточнили основания для выдачи вида на жительство. По словам замминистра обороны Сергея Мельника, это защитит иностранцев-волонтеров, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и другой помощи.

Также усиливается защита иностранцев, которые находятся непосредственно в районах боевых действий и выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев.

Правительственное постановление определяет:

механизм получения информации об иностранцах или лицах без гражданства, которые оказывают/оказывали помощь военным подразделениям в районах ведения боевых действий

требования к обращению иностранца или лица без гражданства (или их представителя)

порядок и сроки рассмотрения обращения Минобороны и МВД

оформление командиром информационной справки, подтверждающий факт помощи военным подразделением, пребывания в районах боевых действий, выполнение боевых или служебных задач

механизм направления документов в Государственную миграционную службу, которые являются основанием для выдачи вида на жительство

По состоянию на вечер 28 декабря текст постановления не опубликован на правительственном портале.