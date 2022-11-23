Бійці та мешканці прифронтових зон отримають партію польових пічок в рамках ініціативи Ахметова

Також від початку війни Метінвест-СМЦ безоплатно передав майже 93 тонни сталі: її отримали "Укртрансгаз" - Оператор газосховищ України, ВКФ "Взірець-2000", громадська організація "Допомога разом", Тернопільський військкомат, "Спілка Чорнобиль" (м. Тернопіль), представники різних волонтерських об’єднань та військових частин.

Печі, виготовлені зі сталі "Метінвесту", ліпші за серійні аналоги, бо їх роблять з металу завтовшки 3-6 мм, тоді як на побутові буржуйки йде двоміліметровий лист.

Крім того, "Метінвест" уже передав військовим та цивільним близько 10 тонн дров, а також понад 30 тонн вугілля.

"Група із першого дня війни робить усе, щоб наша країна вистояла в боротьбі з ворогом. Ми надаємо економічну підтримку, забезпечуємо захисників обладнанням, піклуємося про людей, яких торкнулася війна. Попереду складний період. Однак разом, плече в плече, ми зможемо пройти цей шлях і перемогти", - заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Як відомо, підприємства Ахметова передали на фронт понад 150 тис. засобів бронежилетів. Крім того, українські бійці отримали 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі складає 3,5 млрд грн.