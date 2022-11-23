Бойцы и жители прифронтовых зон получат партию полевых печей в рамках Ахметовой инициативы

Также с начала войны Метинвест-СМЦ безвозмездно передал почти 93 тонны стали: ее получили "Укртрансгаз" - Оператор газохранилищ Украины, ПКФ "Образец-2000", общественная организация "Помощь вместе", Тернопольский военкомат, "Союз Чернобыль" (г. Тернополь), представители разных волонтерских объединений и воинских частей.

Печи, изготовленные из стали "Метинвеста", лучше серийных аналогов, потому что их делают из металла толщиной 3-6 мм, тогда как на бытовые буржуйки идет двухмиллиметровый лист.

Кроме того, "Метинвест" уже передал военным и гражданским около 10 тонн дров и более 30 тонн угля.

"Группа с первого дня войны делает все, чтобы наша страна выстояла в борьбе с врагом. Мы оказываем экономическую поддержку, обеспечиваем защитников оборудованием, заботимся о людях, затронутых войной. Впереди сложный период. Однако вместе, плечом к плечу, мы сможем пройти этот путь и победить", - заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Как известно, предприятия Ахметова передали на фронт более 150 тыс. средств бронежилетов. Кроме того, украинские бойцы получили 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний составляет 3,5 млрд грн.