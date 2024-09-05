Бійці ССО знищують логістику РФ в Курській області, б'ючи по колонах з технікою (відео)

Одразу кілька підрозділів ССО у Курській області завдають ударів по російській логістиці. Зокрема, знищують колони техніки з понтонними авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій (ССО).
"Одразу кілька підрозділів ССО у Курській області наносять комплексні удари по російській логістиці. Ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями знищують за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
На відео - приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей.
"Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, корегування FPV-дронів та наведення артилерії. Результат - 7 знищених одиниць техніки із них 5 понтонних автомобілей", - додали в ССО.
Українські військові вже близько місяця проводять наступальну операцію у Курській області.
За цей час, за даними на кінець серпня, українським військовим вдалося зайняти 100 населених пунктів та захопити в полон близько 600 окупантів.
Як зазначав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна, є всі ознаки того, що ЗСУ в Курській області надовго.
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