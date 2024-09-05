Бійці ССО знищують логістику РФ в Курській області, б'ючи по колонах з технікою (відео)

"Одразу кілька підрозділів ССО у Курській області наносять комплексні удари по російській логістиці. Ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями знищують за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

На відео - приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей.

"Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, корегування FPV-дронів та наведення артилерії. Результат - 7 знищених одиниць техніки із них 5 понтонних автомобілей", - додали в ССО.