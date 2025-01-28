Бійці ССО знищили солдатів КНДР та захопили документи ворога у Курській області

Бійці Сил спеціальних операцій провели зачистку ворожих позицій у Курській області. Вони завдали значних втрат противнику в живій силі та захопили важливі трофеї ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Під час бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів. Крім того, за допомогою скидів з дронів наші воїни знищили 7 окупантів, ще 10 зазнали поранення.
Також оператори 8-го полку ССО на ворожих позиціях виявили та захопили:
Крім того, знайдено документи ворога. Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника.
Наприкінці літа минулого року українські війська захопили значні території по території Курської області РФ. Це призвело до того, що Росія була змушена залучати до бойових дій солдатів з Північної Кореї. Але через недостатню підготовку та відсутність спільної мови, північнокорейські війська зазнали значних втрат.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що солдатів КНДР доправили в Росію на поромі, а потім поїздом. За словами одного з полонених серед північнокорейських військ, вони перебували в повній інформаційній ізоляції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.