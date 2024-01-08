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Українські бійці знищили російський комплекс РЕБ для подавлення супутників "ТІРАДА-2" (відео)

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські воїни знищили російський комплекс орбітального подавлення супутників "ТІРАДА-2" на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій.

Як повідомляється, оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку виявили російський комплекс радіоелектронної боротьби "ТІРАДА-2".

Визначивши координати ворожої цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок точного вогневого ураження комплекс РЕБ знищено вщент.

Комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку.

Росіяни завершили його розробку восени 2018 року, а вже навесні 2019-го "ТІРАДА-2" було зафіксовано на території окупованої Луганської області.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 8 січня, склали 440 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 13 арсистем та 9 танків, 14 ББМ.

Зокрема, на Таврійському напрямку протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще 416 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 28 одиниць військової техніки ворога.

 

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