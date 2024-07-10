Бійці ССО знищили 15 човнів окупантів у Херсонській області

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили 15 човнів російських військ на Херсонському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій (ССО).
"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують нищити ворога на Херсонському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Так, під час ведення розвідки військові виявили 15 російських човнів різного типу.
"По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони з системою скиду. Жоден із них більше не перевезе російських військових", - додали у ССО.
За добу, 10 липня, на фронті сталося 128 бойових зіткнень. Найінтенсивніше ворог атакує на Покровському напрямку. Росіяни 40 разів штурмували позиції Сил оборони, втративши 274 особи живої сили.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ нещодавно відновили позиції поблизу Глибокого Харківської області, а також у самому населеному пункті. На північ та північний схід від Харкова 9 липня тривали українські контратаки.
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