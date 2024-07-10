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Бійці ССО знищили 15 човнів окупантів у Херсонській області

Фото: бійці ССО знищили 15 човнів окупантів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили 15 човнів російських військ на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій (ССО).

"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують нищити ворога на Херсонському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Так, під час ведення розвідки військові виявили 15 російських човнів різного типу.

"По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони з системою скиду. Жоден із них більше не перевезе російських військових", - додали у ССО.

Ситуація на фронті

За добу, 10 липня, на фронті сталося 128 бойових зіткнень. Найінтенсивніше ворог атакує на Покровському напрямку. Росіяни 40 разів штурмували позиції Сил оборони, втративши 274 особи живої сили.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ нещодавно відновили позиції поблизу Глибокого Харківської області, а також у самому населеному пункті. На північ та північний схід від Харкова 9 липня тривали українські контратаки.

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