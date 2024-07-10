Бойцы ССО уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области

Бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожили 15 лодок российских войск на Херсонском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций (ССО).
"Операторы 73 морского центра ССО продолжают уничтожать врага на Херсонском направлении", - говорится в сообщении.
Так, во время ведения разведки военные обнаружили 15 российских лодок разного типа.
"По вражеским плавсредствам отработали дроны с системой сброса. Ни одно из них больше не перевезет российских военных", - добавили в ССО.
За сутки, 10 июля, на фронте произошло 128 боевых столкновений. Наиболее интенсивно враг атакует на Покровском направлении. Россияне 40 раз штурмовали позиции Сил обороны, потеряв 274 человека живой силы.
Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ недавно восстановили позиции вблизи Глубокого Харьковской области, а также в самом населенном пункте. К северу и северо-востоку от Харькова 9 июля продолжались украинские контратаки.
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