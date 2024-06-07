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Бійці ССО завдали удару з HIMARS по розташуванню росіян на півдні (відео)

Фото: бійці ССО завдали удару з HIMARS по розташуванню росіян на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові вдарили по розташуванню окупантів на півдні України. Удар HIMARS по "жирній" цілі навел бійці Сил спецоперацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

"Екіпаж БПЛА 73-го морського центру ССО під час розвідки на Південному напрямку виявив місце зосередження окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Окрім живої сили противника, було зафіксовано бліндажі, наземні укриття та техніку. 

"По ворожій цілі оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок удару російські військові понесли значні втрати", - додали у ССО.  

Ситуація на фронті

В Україні на фронті фіксується просування російських окупантів на кількох напрямках. Зокрема, ворог тисне в районі Вовчанська, біля Куп'янська, на північний схід від Сіверська, на північний захід від Авдіївки, на південь від Великої Новосілки та поблизу Кринок.

Зокрема, за даними Генштабу, Покровський напрямок залишається "найгарячішим" на лінії фронту, кількість боєзіткнень тут за добу склала майже три десятки. Російські окупанти не припиняють спроб вклинитися в оборону ЗСУ.

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Війна в Україні