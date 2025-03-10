Бійці ССО взяли в полон 9 російських військових на Покровському напрямку

Оператори 144 Центру Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ успішно провели операцію, в результаті якої було взято в полон дев'ять російських військових на Покровському напрямку. Вони також звільнили від ворога промислову будівлю, де перебували окупанти.

Протягом кількох днів оператори БПЛА активно вели роботу з ворогом, намагаючись дати йому шанс на життя. За допомогою гучномовця, закріпленого на безпілотнику, українські спецпризначенці зверталися до російських солдатів із закликом здатися. Однак, незважаючи на пропозицію, противник відмовився капітулювати.

Після цього група 144 Центру ССО вирушила в тил противника, замінувала будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її.

Потужний вибух переконав окупантів, що їхній опір не мав сенсу. Російські військовослужбовці, почавши розмахувати білою ганчіркою через пошкоджене вікно, виразили готовність здатися.

Невдовзі дві групи з чотирьох та п'яти осіб, серед яких були поранені, попрямували в бік українських позицій. Спецпризначенці надали полоненим першу домедичну допомогу та організували їх евакуацію.