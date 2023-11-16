Бійці ССО вдарили з HIMARS по екіпажу окупантів, які запускали дрони ZALA (відео)

Так, оператори 3-го полку ССО під час аеророзвідки на Донецькому напрямку виявили екіпаж БпАК ZALA, який готувався до запуску безпілотника.

За даними військових, їм вдалось скоригувати по цілі вогонь М-142 HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

"У результаті знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо сам безпілотник", - зазначили в ССО.

HIMARS в Україні

HIMARS не вперше ефективно працює на Донбасі. Зокрема, на Донецькому напрямку ЗСУ знищили російську станцію постановки перешкод "Житель", використавши HIMARS. Крім того, раніше бійці Сил спеціальних операцій (ССО) скоригували вогонь HIMARS по місцезнаходженню російських екіпажів дронів ZALA.

Нагадаємо, в липні 2022 року стало відомо про те, що загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць. Колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 систем HIMARS.