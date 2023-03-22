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Бійці ССО вдарили дронами по замаскованих позиціях росіян: знищено техніку (відео)

Фото: бійці ССО прицільно знищують техніку окупантів на півдні України
Автор: Наталія Гурковська

Підрозділи ССО України знищили ЗРК "Стріла-10" та один плавучий транспортер середній (ПТС) окупантів. Ворог їх замаскував, але це не допомогло, дрони відпрацювали точно по цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.

"На південному напрямку в ході розвідки місцевості операторами одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявлено замасковані позиції техніки окупантів", - йдеться в повідомленні.

З використанням дронів "зі скидами" та завдяки вмілим діям наших воїнів, ворожу техніку було знищено.

Нагадаємо, за даними на ранок середи, 22 березня, ЗСУ ліквідували за добу 920 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 167 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 танків, 8 ББМ та 16 БПЛА.

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