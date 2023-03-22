Бойцы ССО ударили дронами по замаскированным позициям россиян: уничтожена техника (видео)

Подразделения ССО Украины уничтожили ЗРК "Стрела-10" и один плавучий транспортер средний (ПТС) оккупантов. Враг их замаскировал, но это не помогло, дроны отработали точно по цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций .

С использованием дронов "со сбросами" и благодаря умелым действиям наших воинов, вражеская техника была уничтожена.

"На южном направлении в ходе разведки местности операторами одного из подразделений Сил специальных операций обнаружены замаскированные позиции техники оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным на утро среды, 22 марта, ВСУ ликвидировали за сутки 920 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 167490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 танков, 8 ББМ и 16 БПЛА.

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