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Бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по місцю з російськими дронами

Фото: бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по місцю з російськими дронами (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) скоригували вогонь HIMARS по місцезнаходженню російських екіпажів дронів ZALA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

"Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль - місцезнаходження російських екіпажів БПЛА ZALA", - йдеться в повідомленні.

Бійці ССО провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника.

"Один удар - і у окупантів поменшало БПЛА", - додали в спецслужбі.

Ситуація на фронті

За даними Генштаба, українські бійці наступають на Мелітопольському напрямку і продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Також їм вдалося відбити понад 15 атак в районі Мар'їнки.

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