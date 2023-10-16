Бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по місцю з російськими дронами

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) скоригували вогонь HIMARS по місцезнаходженню російських екіпажів дронів ZALA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.
"Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль - місцезнаходження російських екіпажів БПЛА ZALA", - йдеться в повідомленні.
Бійці ССО провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника.
"Один удар - і у окупантів поменшало БПЛА", - додали в спецслужбі.
За даними Генштаба, українські бійці наступають на Мелітопольському напрямку і продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Також їм вдалося відбити понад 15 атак в районі Мар'їнки.
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