Бійці ССО "рознесли" опорні пункти росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Як повідомляється, оператори одного з підрозділів ССО під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку виявили два опорних пункти противника, знищення яких становило необхідність для покращення тактичної обстановки.

По ворожих цілях були нанесені вогневі ураження ударними БпАК. У результаті влучної роботи опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом ворога знищено вщент.

"Наостанок, щоб вкотре нагадати окупантам, що це - українська земля і вони тут ненадовго, оператори за допомогою дрону встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор (як саме - дивіться на відео)", - додали у ССО.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 28 січня, українські військові ліквідували ще 1070 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 383 180 одиниць особового складу.

Окрім того, ЗСУ минулої доби знищили ще 10 танків, 25 ББМ, 16 артсистем та іншу техніку ворога.