Бійці ССО ракетами Brimstone знищили БМП РФ з екіпажем та склад БК (відео)

"Оператори ССО ЗС України знищили танкові тягачі, БМП та військовослужбовців противника", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за допомогою ракет Brimstone знищено:

БМП разом з екіпажем;

польовий склад боєприпасів.

Крім того, під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків оператори FPV-дронів 8-го полку ССО виявили та знищили:

2 танкові тягачі;

БМП;

2 російських окупантів.

Ракети Brimstone в Україні

22 лютого Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Йшлося, зокрема, про передачу 200 ракет Brimstone.

Brimstone - ракета класу “земля-земля” або “повітря-земля”. Розроблена міжнародним консорціумом MBDA для британських Королівських ПС.

Як пише "Мілітарний", ракета Brimstone має довжину 1,8 м і діаметр 180 мм. Її багатофункціональна тандемна бойова частина важить 6,3 кг і здатна пробивати динамічну броню. При цьому вага ракети становить близько 50 кг.

Ракета Brimstone (wikipedia.org)

Система наведення використовує радар міліметрових хвиль і напівактивний лазер, якими захоплює ціль при наведенні. Дальність ураження ракетами Brimstone 2 з літака - 60 км. При пуску ракети з землі дальність зменшується до 10-12 км.

Для пусків ракет Brimstone українські військові застосовують наземні пускові установки, встановлені на малотоннажний вантажний транспорт.