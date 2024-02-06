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Бійці ССО провели операцію в Чорному морі та підірвали важливий об'єкт РФ (відео)

Архівне фото: Бійці ССО провели операцію в Чорному морі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни провели спецоперацію "Цитадель" у Чорному морі та підірвали важливий об'єкт окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.

"Оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію в Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши в зоні потенційного ураження противника", - йдеться в заяві.

Деталі спецоперації

За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використали для посилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". А саме - встановили обладнання, яке збільшує дальність і радіус його роботи. 

Цей дрон противник застосовував для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об'єктах критичної інфраструктури півдня України.  

Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об'єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря. 

Знищення ворожих об'єктів

Після ретельного планування і підготовки, група 73-го морського центру ССО приступила до виконання завдання зі знищення ворожих об'єктів. 

Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій і зачистки, об'єкт було заміновано. 

"Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною", - пишуть ССО.

Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечне пересування кораблів і обмежила можливості ворога в північно-західній частині Чорного моря.

Українські воїни проводять спецоперації проти росіян

Нещодавно МВС України повідомило, що в липні 2023 року військові провели унікальну спецоперацію на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту.

Також у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, як знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3. Для цього розвідники подолали понад 600 км територією противника.

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