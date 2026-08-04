Бійці ССО пошепки і без жодного пострілу захопили в полон двох окупантів (відео)

За даними ССО, під час виконання спеціального завдання на одному з напрямків група спецпризначення виявила індивідуальні схованки російських військових у ворожому тилу.

Позиції окупантів були добре облаштовані: із перекриттям, маскуванням і мінімальною кількістю демаскувальних ознак. Попри це українські спецпризначенці першими виявили противників та непомітно підійшли до їхніх укриттів.

Після цього бійці ССО відкрили схованки й, тримаючи зброю впритул, пошепки запропонували росіянам не чинити опір.

У результаті двох військовослужбовців РФ вдалося взяти в полон без єдиного пострілу.

"У реаліях нової дронової війни і глибоких кілзон все більше росіян гине дорогою до позицій, майже не маючи шансів на виживання. Тим складніше і важливіше поповнювати обмінний фонд, аби в майбутньому повернути з полону українських оборонців", - зауважили в ССО.

Військові Сил спеціальних операцій продовжують виконувати завдання у ворожому тилу та сірій зоні, більшість із яких не розголошується.