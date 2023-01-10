Бійці ССО показали захоплення позицій росіян та знищення ворога під Бахмутом (відео)

"Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають військові, цей опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, втім був втрачений внаслідок атак військ РФ.

"Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій", - зазначено в повідомленні.

Вказано, що в підсумку проведеної операції бійці ССО знищили 13 і взяли в полон 5 російських військових.

Нагадаємо, нещодавно українські снайпери показали як знищують російських військових на Бахмутському напрямку.

Додамо, раніше морські піхотинці показали, як знищили тиловий пункт російських окупантів на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.