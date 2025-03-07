Бійці ССО показали зачистку російських позицій у Курській області (відео)

Оператори Сил спеціальних операцій зачистили позиції російських військ у Курській області. У результаті бойової роботи було знищено вісім окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У ССО зазначили, що "коли наші воїни виходять на полювання, це завжди точність, сила і безкомпромісність".

"Оператори 6 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції ворога на Курщині. У ході вдалих спеціальних дій група воїнів ССО знищила вісім окупантів", - йдеться в повідомленні.

Курська операція

Нагадаємо, Курська операція Збройних сил України розпочалася в серпні минулого року, коли українські війська перетнули кордон поблизу міста Суджа в Курській області Росії.

Це стало першим таким випадком перенесення бойових дій на територію РФ з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Протягом перших днів операції українські сили взяли під контроль кілька сотень квадратних кілометрів російської території, створюючи "буферну зону" для запобігання новим наступам на Сумську та Харківську області.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, загальні втрати росіян у Курській області становлять вже майже 50 тисяч осіб. Близько 20 тисяч із них - убиті.

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