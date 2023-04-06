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Бійці ССО показали вуличні бої у Бахмуті (відео)

Фото: бійці ССО показали вуличні бої у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військовослужбовці показали кадри з вуличних боїв у Бахмуті. Боротьба за місто триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Бої в місті Бахмут очима операторів ССО України. На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал", - йдеться в описі під відео.

Військові зазначають, що бої за місто продовжуються.

Нагадаємо, у свіжому зведенні аналітики ISW повідомили, що бої за Бахмут продовжуються і зазначили, що росіян могли отримати термобаричну вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепек", Це може говорити про те, що на цій ділянці почали діяти регулярні частини ВДВ.

Також ми писали, що російські окупанти використовують на Бахмутському напрямку вдосконалені керовані авіаційні бомби ФАБ-500.

Додамо, як вчора заявив президент Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Бахмуті є найскладнішою, але ворог не контролює місто.

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