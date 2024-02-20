Бійці ССО показали, як нищать окупантів та їх техніку на Донецькому напрямку (відео)

"Оператори 8-го окремого полку ССО продовжують нищити противника на Донецькому напрямку, зокрема й за допомогою FPV-дронів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у своєму районі відповідальності екіпаж БпАК виявив рух ворожої техніки. Провівши дорозвідку об’єктів, оператори ССО нанесли по ній удар FPV-дронами.

Внаслідок вогневих уражень знищено:

БТР;

БМП;

інженерну техніку;

пошкоджено дві БМП.

Крім цього, екіпаж БпАК відпрацював по особовому складу ворога: четверо окупантів знищено, ще один отримав поранення.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 лютого, склали 1230 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 404 950 військових. Крім того, ЗСУ збили два літаки.

Зокрема, на Таврійському напрямку загальні втрати росіян минулої доби склали: в живій силі - 644 особи, в озброєнні та військовій техніці - 47 одиниць. Також було нейтралізовано або знищено 272 БПЛА різних типів.